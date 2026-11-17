CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) mới đây đã thông qua nghị quyết về việc đầu tư dự án tuyến cáp biển Việt Nam - Singapore (VTS). Động thái này nằm trong kế hoạch mở rộng hạ tầng viễn thông quốc tế của doanh nghiệp.

Dự án VTS được Viettel Solutions và Tập đoàn Singtel (Singapore) ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai từ tháng 4/2024. Tuyến cáp dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kết nối trực tiếp Việt Nam với Singapore, một trong những trung tâm kết nối dữ liệu quan trọng của khu vực châu Á.

Theo thông tin từng được Viettel công bố, VTS được định hướng trở thành tuyến cáp biển do Việt Nam làm chủ, có dung lượng lớn và độ trễ thấp trên hành lang kết nối Việt Nam - Singapore.

Việc FPT Telecom thông qua chủ trương đầu tư VTS diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp viễn thông lớn của Việt Nam đang tăng tốc phát triển hạ tầng kết nối quốc tế. Tháng 8/2025, Tập đoàn VNPT chính thức đưa vào khai thác tuyến cáp đất liền quốc tế VSTN, kết nối Việt Nam với Singapore thông qua Lào, Thái Lan và Malaysia. Đây là tuyến cáp đất liền đầu tiên kết nối trực tiếp từ Việt Nam đến Singapore qua các quốc gia này. Trong khi đó, Viettel đặt mục tiêu triển khai và đưa vào vận hành 5 tuyến cáp quang biển quốc tế mới trong giai đoạn 2025-2030.

Về FPT Telecom, doanh nghiệp được thành lập năm 1997 và hiện nằm trong nhóm nhà cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông lớn tại Việt Nam. Từ ngày 16/7/2025, quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom được chuyển từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về Bộ Công an. Hiện ông Hoàng Việt Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT Telecom. HĐQT doanh nghiệp còn có sự tham gia của ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT và ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT. Tính đến ngày 30/9/2026, FPT Telecom có 11.579 nhân viên, tăng 848 người so với đầu năm.