Theo thông tin từ đại diện liên danh nhà thầu, công trường dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ với gần 900 kỹ sư, công nhân và hơn 200 máy móc, thiết bị được huy động. Trọng tâm thi công là gói thầu XL01, có chiều dài gần 10 km, giá trị gần 5.600 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả đảm nhận.

Gói thầu được khởi công từ tháng 8/2025 nhưng phải đến tháng 6/2026 mới được bàn giao đầy đủ mặt bằng. Việc chậm bàn giao khiến thời gian thi công thực tế bị thu hẹp, buộc các nhà thầu phải tăng cường nhân lực, thiết bị để bảo đảm tiến độ.

Hiện liên danh tổ chức 33 mũi thi công đồng thời, gồm 22 mũi thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm. Các mũi thi công được duy trì liên tục nhằm hoàn thành những hạng mục còn lại theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01, tính đến giữa tháng 11/2026, sản lượng thi công toàn gói đã đạt khoảng 80%. Trong đó, phần đường cơ bản hoàn thành công tác xử lý nền. Đối với phần cầu cạn, toàn bộ cọc khoan nhồi đã được thi công xong, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt một đạt 81%, trong khi hạng mục lan can đạt 43%.

Riêng cầu Long Thành, một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án, nhà thầu đã hoàn thành cọc khoan nhồi đường kính 2 m, bệ trụ, thân trụ và đỉnh trụ K0. Công tác đúc hẫng đã thực hiện được 8 trên tổng số 85 đốt.

Theo kế hoạch, cầu Long Thành sẽ được hợp long vào cuối tháng 12/2026, tạo điều kiện để liên danh tiếp tục triển khai các công đoạn hoàn thiện, hướng tới hoàn thành toàn bộ gói XL01 trong tháng 3/2027.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành là công trình giao thông quan trọng tại khu vực Đông Nam Bộ. Tuyến cao tốc giữ vai trò kết nối TP.HCM với Đồng Nai và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng tuyến đường được kỳ vọng góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông trên hành lang kết nối giữa TP.HCM và sân bay Long Thành khi sân bay đi vào khai thác.