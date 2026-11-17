Fast HRM 3.0 – Giải pháp quản trị nhân sự thế hệ mới

Fast HRM 3.0 quản lý tập trung tất cả nghiệp vụ nhân sự trên 1 hệ thống, từ tuyển dụng, chấm công, tính lương đến bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đồng thời, phần mềm kết nối với hệ thống kế toán và giải pháp ERP Fast Business Online, tạo sự liên thông dữ liệu giữa hoạt động quản trị nhân sự và quản lý doanh nghiệp.

Fast HRM 3.0 có gì mới?

Những con số nổi bật của Fast HRM 3.0

Phiên bản Fast HRM 3.0 mang đến nhiều cải tiến trong quản trị nhân sự, tập trung vào khả năng tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ và nâng cao tính thuận tiện cho người sử dụng.

Ưu đãi ra mắt Fast HRM 3.0 - Giảm 30 triệu đồng

Nhân dịp chính thức ra mắt Fast HRM 3.0, FAST triển khai chương trình ưu đãi giảm 30 triệu đồng dành cho các doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng sản phẩm từ nay đến hết ngày 31-12-2026.

Ưu đãi ra mắt Fast HRM 3.0

Lưu ý: Chương trình áp dụng cho khách hàng thuộc Văn phòng FAST Hà Nội

9 dashboard quản trị - Cả bộ máy nhân sự trên một màn hình

Fast HRM 3.0 cung cấp 9 dashboard quản trị trực quan, hỗ trợ theo dõi và tổng hợp thông tin trên các phân hệ như nhân sự, chấm công, tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN, KPI, tuyển dụng và đào tạo.

Thông qua các trang tổng quan, người quản lý có thể lựa chọn kỳ báo cáo, đơn vị cần theo dõi để nhanh chóng nắm bắt các chỉ số như quỹ lương, cơ cấu lao động, tỷ lệ đi muộn – về sớm, hợp đồng sắp hết hạn hoặc danh sách nhân sự sắp nghỉ hưu.

Mobile App – Nhân viên chủ động thực hiện nghiệp vụ, quản lý phê duyệt thuận tiện

Ứng dụng di động của Fast HRM 3.0 cho phép nhân viên thực hiện nhiều nghiệp vụ ngay trên điện thoại như chấm công bằng GPS, đăng ký nghỉ phép, làm thêm giờ, giải trình chấm công, gửi đơn nghỉ việc và xem bảng công.

Đối với cấp quản lý, các yêu cầu có thể được phê duyệt trực tiếp từ thông báo trên ứng dụng, giúp quá trình xử lý thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, mỗi nhân viên được cung cấp một dashboard cá nhân, hiển thị lịch công trong tháng với màu sắc phân biệt theo từng trạng thái, hỗ trợ theo dõi thông tin chấm công dễ dàng.

Chấm công GPS – Linh hoạt tại nhiều địa điểm làm việc

Tính năng chấm công GPS của Fast HRM 3.0 phù hợp với các doanh nghiệp có nhân viên thị trường, công trường, chuỗi cửa hàng hoặc người lao động thường xuyên làm việc tại nhiều địa điểm.

Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tọa độ và bán kính chấm công cho phép, Wifi tại địa điểm, thiết bị đã đăng ký với tài khoản và địa điểm làm việc được phân công trong ngày.

Gửi phiếu lương trực tiếp qua Zalo

Fast HRM 3.0 hỗ trợ gửi phiếu lương đến từng nhân viên thông qua Zalo OA hoặc email, giúp việc cung cấp thông tin tiền lương trở nên thuận tiện hơn.

Đối với hình thức gửi qua email, hệ thống hỗ trợ sử dụng nhiều máy chủ gửi nhằm hạn chế tình trạng nghẽn khi cần gửi phiếu lương với số lượng lớn.

Đánh giá KPI linh hoạt đến 5 cấp, hỗ trợ đào tạo và thi trực tuyến

Fast HRM 3.0 cho phép doanh nghiệp thiết lập quy trình đánh giá KPI linh hoạt từ 1 đến 5 cấp, phù hợp với nhu cầu tổ chức đánh giá nhân sự.

Trong quá trình thực hiện, mỗi người tham gia đánh giá chỉ cần nhập điểm tại cột được phân quyền. Hệ thống sẽ tự động tính điểm trung bình và xếp loại theo kết quả đánh giá.

Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ các nghiệp vụ đào tạo trực tuyến. Nhân viên có thể chủ động đăng ký khóa học, tham gia bài thi trực tuyến từ ngân hàng câu hỏi và thực hiện đánh giá khóa học sau khi kết thúc.

Hỗ trợ triển khai nhanh, giảm phụ thuộc vào lập trình

Fast HRM 3.0 được bổ sung các tiện ích nhằm đơn giản hóa quá trình triển khai và hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong vận hành hệ thống.

Phần mềm cho phép tự tạo tham số tùy chọn, sao chép quy trình phê duyệt, sao lưu dữ liệu tự động, quản lý máy chấm công và nhập ảnh nhân viên hàng loạt.

12 nhóm nghiệp vụ trên Fast HRM 3.0

Fast HRM 3.0 hỗ trợ quản lý toàn bộ vòng đời người lao động trên một cơ sở dữ liệu tập trung, đáp ứng 12 nhóm nghiệp vụ quản trị nhân sự.

Bên cạnh khả năng quản lý tập trung, phần mềm còn hỗ trợ kết nối với các giải pháp và hệ thống liên quan như phân hệ kế toán của Fast Business Online, hợp đồng điện tử Fast e-Contract, chứng từ điện tử Fast e-Invoice, Zalo OA và các thiết bị chấm công.

Kiến trúc 12 nhóm nghiệp vụ của Fast HRM 3.0

Doanh nghiệp nào nên sử dụng Fast HRM 3.0?

Với khả năng quản lý tập trung và hỗ trợ nhiều nghiệp vụ nhân sự, Fast HRM 3.0 phù hợp với các nhóm doanh nghiệp:

Doanh nghiệp vừa và lớn, có nhiều chi nhánh hoặc đơn vị thành viên, cần quản lý dữ liệu nhân sự trên cùng một hệ thống.

Doanh nghiệp có đặc thù lao động đa dạng, như nhân viên làm việc theo ca, hưởng lương sản phẩm, lương khoán, nhân viên lưu động hoặc làm việc tại nhiều địa điểm.

Doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm kế toán hoặc ERP của FAST, có nhu cầu bổ sung giải pháp quản trị nhân sự để hoàn thiện hệ thống quản lý.

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