Ngày 15/11, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ các gói thầu xây lắp thuộc dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An, gói thầu XL01 dài 6,3km hiện triển khai 19 mũi thi công, gồm 8 mũi đường, 2 mũi hầm và 9 mũi cầu. Tuy nhiên, giá trị sản lượng mới đạt gần 172 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 2.890 tỷ đồng, tương đương 6 %.

Tại gói thầu XL02 dài 24,8 km, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu triển khai 34 mũi thi công. Dù vậy, giá trị sản lượng mới đạt hơn 151 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 5.094 tỷ đồng, tương đương 3%.

Trong khi đó, gói thầu XL03 dài hơn 19km mới đạt sản lượng khoảng 63 tỷ đồng, tương đương 1,2% giá trị hợp đồng. Hai gói thầu XL04 và XL05 đang trong giai đoạn chuẩn bị công trường, còn XL06 dự kiến hoàn tất phê duyệt trong tháng 11.

Về giải phóng mặt bằng, toàn dự án đã hoàn thành khoảng 59,4/60km, đạt 99%, còn khoảng 550m chưa được bàn giao. Một số khó khăn liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, bố trí bãi thải, nguồn vật liệu và tái định cư vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu hoàn thành toàn bộ đường công vụ và giải phóng mặt bằng trước ngày 30/11, đồng thời hoàn tất các thủ tục bố trí bãi thải trước ngày 25/11. Các nhà thầu phải tập trung đầy đủ máy móc, thiết bị cho những mũi thi công chưa triển khai chậm nhất vào đầu tháng 12.

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, những nhà thầu chậm trễ kéo dài, thiếu năng lực hoặc không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xem xét xử lý nghiêm, kể cả cắt hợp đồng, thu hồi khối lượng công việc để chuyển giao cho đơn vị đủ năng lực.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60,03km, đi qua 9 xã thuộc tỉnh Nghệ An. Tuyến bắt đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt và kết thúc tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, giáp biên giới Việt Nam - Lào.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 18/5/2026. Trong đó, gói thầu XL01 trị giá gần 2.890 tỷ đồng do liên danh Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Xây lắp Thương mại Delta đảm nhận.

Gói thầu XL02 trị giá gần 5.094 tỷ đồng có sự tham gia của liên danh 6 nhà thầu, gồm Tập đoàn Sơn Hải, CTCP Xây lắp 368, CTCP Xây dựng và Đầu tư 492, CTCP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng, Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam và CTCP Đầu tư xây dựng Trường Sơn.