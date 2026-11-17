Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (MCK: VHC, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026 cho cổ đông.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là ngày 10/12/2026.

Với gần 209,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn sẽ phải chi khoảng gần 638,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức lần này. Ngày thực hiện chi trả vào 22/12/2026.

Ảnh minh họa: VHC

Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính của công ty đến ngày 30/6/2026.

Theo Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, bà Trương Thị Lệ Khanh- Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn đang sở hữu gần 95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 45,35%), dự kiến sẽ nhận về gần 285 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần gần 3.316,7 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 479,4 tỷ đồng, giảm 17,9% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp từ 16,8% xuống 14,5%.

Trong kỳ, Vĩnh Hoàn còn thu về hơn 34 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 70,7% so với cùng kỳ; khoản thu nhập khác tăng từ 12,5 tỷ đồng lên gần 14,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ các khoản thuế phí, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng quý III/2026 đạt hơn 229,3 tỷ đồng, giảm 49,6% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Vĩnh Hoàn mang về doanh thu thuần hơn 9.665,3 tỷ đồng, tăng 3,8% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.013 tỷ đồng, giảm 16%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vĩnh Hoàn tăng 7,2% so với đầu năm, lên mức hơn 14.378,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ở mức 3.171,8 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng tài sản; khoản phải thu ngắn hạn 2.623,7 tỷ đồng, chiếm 18,2% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 4.334,7 tỷ đồng, tăng 28,9% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay ngắn hạn và dài hạn 3.169,2 tỷ đồng, chiếm 73,1% tổng nợ.