Thành viên Tập đoàn Tài Tâm đầu tư khu công nghiệp Thượng Lan hơn 2.300 tỷ đồng
CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng TP Việt Nam, thành viên thuộc Tập đoàn Tài Tâm, là nhà đầu tư khu công nghiệp Thượng Lan tại phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh.
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UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định số 3081/QĐ/UBND ngày 15/11/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng TP Việt Nam là nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thượng Lan.
Dự án có quy mô diện tích 149,71 ha tại phường Tự Lạn, TP Bắc Ninh. Tổng vốn đầu tư 2.3071, tỷ đồng trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm 15% tương đương hơn 346 tỷ đồng; 85% còn lại là vốn huy động tương đương 1.961,1 tỷ đồng.
Về tiến độ góp vốn, chủ đầu tư góp vốn bằng tiền trong vòng 36 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; phần vốn huy động không quá 36 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.
UBND TP Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư dự án dành tối thiểu 5% diện tích đất công nghiệp đã đầu tư kết cấu hạ tầng để cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư và các doanh nghiệp khác thuộc diện được ưu tiên, hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuê đất, thuê lại đất theo quy định.
Đồng thời, chủ đầu tư bố trí, đầu tư và khai thác quỹ đất để xây dựng nhà lưu trú/nhà ở công nhân, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định và quy hoạch được duyệt.
Theo hồ sơ dự án, khu nhà lưu trú công nhân, chuyên gia dự kiến bố trí tại lô DV1 diện tích khoảng 2,79 ha và tổng quỹ đất nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khoảng 14,13 ha. Bên cạnh đó, dự án còn phải bố trí khoảng 2,50 ha đất an ninh phục vụ lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời duy trì cơ cấu đất cây xanh, giao thông, khu kỹ thuật và hạ tầng xã hội dùng chung phù hợp tiêu chí khu công nghiệp sinh thái và quy hoạch được phê duyệt.
Về chủ đầu tư, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng TP Việt Nam (TP Việt Nam) được thành lập tháng 1/2025, đăng ký ngành nghề xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Trụ sở công ty tại tòa nhà Tài Tâm số 39A Ngô Quyền, phường Cửa Nam, Hà Nội. Ông Đỗ Hoàng Khải làm Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng do Đỗ Kim Ngọc nắm 45%, Phạm Quang Thạnh nắm 45%, CTCP Tập đoàn Tài Tâm nắm 5% và CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc nắm 5%.
Chỉ 5 tháng sau khi thành lập (tức tháng 6/2025), TP Việt Nam tăng vốn lên 660 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông không được công bố.
Tập đoàn Tài Tâm được thành lập từ năm 1996 với hình thức Công ty TNHH, trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp này gắn liền với tên tuổi của gia tộc họ Đỗ đã có 3 thế hệ gây dựng và phát triển. Khởi đầu là vợ chồng doanh nhân Đỗ Kim Ngọc (SN 1943) và bà Lê Thị Ân (SN 1951), sau đó tới ông Đỗ Lê Quân (SN 1974) và người kế nghiệp hiện tại là ông Đỗ Hoàng Khải (SN 1999).
Tới tháng 6/2022, Công ty TNHH Tài Tâm mới chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần như hiện nay. Từ tháng 7/2023 đến nay ông Đỗ Hoàng Khải trở thành Tổng giám đốc Tập đoàn Tài Tâm.
Tính đến tháng 5/2025, tập đoàn này nâng vốn điều lệ từ 366 tỷ đồng lên 666 tỷ đồng. Được biết, ông Đỗ Hoàng Khải cũng đồng thời là người đại diện pháp luật tại loạt thành viên của tập đoàn.
Tên tuổi của Tập đoàn Tài Tâm được biết đến trong lĩnh vực đầu tư và cho thuê bất động sản. Có thể kể đến một số công trình và dự án tại Hà Nội như: Tòa nhà văn phòng Vinaplast & Tài Tâm Building (39A Ngô Quyền); tòa nhà Lakeview 72 Xuân Diệu, Tòa nhà Văn phòng - Dịch vụ - Căn hộ 96 Định Công; Tòa nhà Grand Spring Suites West Lake - 114 Xuân Diệu; Dự án Shophouse 124 Vĩnh Tuy...
Vài năm trở lại đây, Tập đoàn Tài Tâm thể hiện tham vọng mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trên website, tập đoàn này giới thiệu hàng loạt dự án quy mô lớn như: Nhà máy điện gió Tài Tâm; dự án điện gió Hoàng Hải; dự án điện gió Hưng Bắc; Điện gió Viên An ở Cà Mau; Điện gió Thạnh Phú; Điện gió Phương Bắc - Trà Vinh 1... Một số dự án được Tập đoàn Tài Tâm hợp tác với CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Phương Bắc.
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