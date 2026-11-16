Bắc Ninh: DN đứng sau hãng sản xuất sơ-mi rơ-moóc hàng đầu Việt Nam chuẩn bị xây nhà máy 1.000 tỷ

Tập đoàn Soosan là doanh nghiệp quy mô vừa của Hàn Quốc hoạt động chính trong ba lĩnh vực gồm điện năng, sản xuất máy móc nặng và thiết bị chuyên dụng, cùng công nghệ thông tin (IT).

Tại Việt Nam, theo thông tin đăng tải trên website công ty, Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam là một trong những công ty sản xuất sơ mi rơ moóc lớn nhất tại Việt Nam và là thành viên của TẬP ĐOÀN SOOSAN INDUSTRIES hàng đầu thế giới. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất sơ mi rơ moóc và xe chuyên dụng chất lượng cao, bền bỉ, tối ưu cho nhiều ngành nghề.

Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam ghi dấu mốc hoạt động 20 năm trong lĩnh vực xe thương mại và xe công nghệ nặng, đồng thời cam kết tận dụng công nghệ Hàn Quốc và lợi thế sở tại để cung cấp sản phẩm chất lượng cao, mở rộng thị trường sang Đông Nam Á và quốc tế.

Tập đoàn Soosan hiện đang đầu tư 2 dự án lớn tại thành phố Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đạt 45,9 triệu USD, sử dụng 13 ha đất. Trong đó, dự án thứ nhất tại Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh do Công ty TNHH ô tô Doosung Việt Nam triển khai chuyên sản xuất sơ mi rơ-moóc và xe chuyên dụng với diện tích gần 5 ha, tổng vốn đầu tư 8 triệu USD. Dự án hoạt động hiệu quả ổn định, mang lại doanh thu 3 quý đầu năm 2026 đạt 691 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho 180 lao động.

Dự án thứ hai tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh là dự án của Công ty TNHH Ô tô Soosan Việt Nam với quy mô diện tích 8 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.000 tỷ đồng, tương đương 37,9 triệu USD, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 4/2026.

Dự án tập trung sản xuất ô tô, xe có động cơ, rơ-moóc, bán rơ-moóc và thiết bị nâng hạ, bốc xếp. Hiện dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế chi tiết để khởi công xây dựng nhà máy trong năm 2027 và phấn đấu đưa vào vận hành chính thức vào tháng 7/2028.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Soosan cho biết, trong thời gian tới, tập đoàn đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng tự động hóa cao trong sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, kiến nghị địa phương hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất hiện hữu và tháo gỡ thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án mới.

Lãnh đạo Bắc Ninh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, gắn bó đầu tư lâu dài của Tập đoàn tại địa bàn. Đồng thời cam kết trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và thẩm quyền của địa phương, thành phố Bắc Ninh sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa cho Tập đoàn Soosan, đặc biệt là trong chiến lược đầu tư lâu dài cũng như tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (bên phải) và Chủ tịch Tập đoàn Soosan Chung Suk Hyun trao đổi tại buổi làm việc.

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), đến tháng 9/2026 cả nước có 48.106 dự án FDI còn hiệu lực. Tổng vốn đăng ký trên 571,1 tỷ USD, đến từ 154 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bắc Ninh là một trong những điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Bắc Ninh có 3.705 dự án với 52,49 tỷ USD, chỉ sau TP.HCM (156,79 tỷ USD).

Riêng trong tháng 10 vừa qua, Bắc Ninh cấp mới 35 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 118,2 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 13 dự án đầu tư trong nước và 28 dự án FDI với số vốn bổ sung là 2.069,8 tỉ đồng và 260 triệu USD.