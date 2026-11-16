Hà Nội duyệt khu đô thị 111.000 tỷ đồng của Vinhomes, hé lộ quỹ đất 'khủng' tái định cư mở rộng Quốc lộ 1A

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng có tổng diện tích khoảng 598ha, nằm trên địa bàn hai xã Bình Minh và Tam Hưng. Trong đó, diện tích thuộc xã Bình Minh khoảng 274,4ha, còn xã Tam Hưng chiếm khoảng 323,8ha.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 111.137 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn vay dự kiến lên tới 94.466 tỷ đồng, tương đương gần 85% tổng vốn đầu tư. Vốn góp của nhà đầu tư khoảng 16.671 tỷ đồng, chiếm phần còn lại.

Về quy hoạch, khu đô thị được phát triển theo mô hình đa mục tiêu, vừa phục vụ nhu cầu tái định cư, vừa bổ sung nguồn cung nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Các loại hình sản phẩm bao gồm nhà ở thương mại để bán, cho thuê, cho thuê mua cùng hệ thống công trình thương mại, dịch vụ và các hạng mục phục vụ hoạt động kinh doanh, khai thác.

Đáng chú ý, cơ cấu sản phẩm dự kiến có khoảng 6.747 lô đất nhà ở liền kề phục vụ tái định cư. Bên cạnh đó là khoảng 2,01 triệu m2 sàn chung cư thương mại và gần 1,32 triệu m2 sàn chung cư nhà ở xã hội.

Theo kế hoạch công bố, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người. Khi đi vào hoạt động, khu đô thị được kỳ vọng góp phần tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường Thủ đô.

Trước đó, ngày 28/8/2026, trong khuôn khổ lễ khởi công, khánh thành các công trình tiêu biểu chào mừng 81 năm Quốc khánh 2/9, Vinhomes đã tham gia khởi công đồng loạt 3 dự án đô thị và hạ tầng tại Hà Nội.

Ngoài Khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng, hai dự án còn lại gồm Dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM hiện hữu đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi và Dự án đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn.

Trong đó, hai dự án đường sắt do liên danh Vinhomes và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC (thành viên hệ sinh thái Vingroup) đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC, với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 38.561 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khu đô thị đa mục tiêu Bình Minh - Tam Hưng sẽ là nơi bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A, qua đó phục vụ quá trình giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị dọc tuyến.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có tổng chiều dài khoảng 36,3 km.

Tuyến đường đi qua địa bàn 18 phường, xã của Hà Nội, với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ.

Theo quy hoạch, trục không gian này có mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tuyến đường có tốc độ thiết kế 80 km/h.

Việc triển khai dự án không chỉ nhằm tăng năng lực kết nối giao thông từ trung tâm Hà Nội tới khu vực phía Nam mà còn gắn với yêu cầu chỉnh trang, tái thiết đô thị và giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến.

Trong bối cảnh đó, việc bố trí khu tái định cư tại dự án khu đô thị đa mục tiêu ở Bình Minh và Tam Hưng được kỳ vọng giúp người dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án có điều kiện ổn định chỗ ở ngay trong khu vực, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án hạ tầng trọng điểm này.