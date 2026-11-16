Việt Nam tự xây mạng 5G đặc biệt: Làm chủ từ thiết bị đầu cuối đến trạm phát sóng, bảo mật nhiều lớp, trải qua hơn 2.000 kịch bản kiểm thử

Ngày 15/11, Binh chủng Thông tin liên lạc phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức thành công cuộc gọi đầu tiên trên thiết bị đầu cuối và hạ tầng mạng di động quân sự dùng riêng công nghệ 5G.

Đây là hệ thống mạng thông tin di động được Quân đội Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, lắp đặt và làm chủ từ công nghệ đến vận hành, khai thác.

Trong dự án này, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) đảm nhiệm vai trò nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị. Giải pháp 5G dùng riêng từng được giới thiệu lần đầu vào tháng 10/2025 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Sau hơn một năm, hệ thống đã thực hiện thành công cuộc gọi thực tế đầu tiên, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa thông tin liên lạc quân sự.

Theo Viettel High Tech, đội ngũ kỹ sư đã chuẩn hóa thiết kế, xây dựng phần mềm triển khai tự động và tiến hành hơn 2.000 kịch bản kiểm thử trong phòng thí nghiệm. Quá trình này nhằm đáp ứng hai yêu cầu quan trọng nhất của hệ thống thông tin quân sự là tính ổn định và khả năng bảo mật.

Ảnh: Viettel High Tech

Mạng 5G này được thiết kế trên nền tảng công nghệ độc lập, có khả năng truyền tải dữ liệu không dây tốc độ cao, băng thông rộng, độ trễ thấp và kết nối đồng thời số lượng lớn thiết bị. Hệ thống được bảo mật đa tầng, đa lớp từ đầu cuối đến đầu cuối bằng giải pháp của ngành Cơ yếu, nhằm bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Mạng còn có khả năng giám sát, kiểm soát thiết bị đầu cuối, chống giả mạo trạm phát sóng và thiết bị sử dụng. Trong trường hợp cần thiết, hệ thống có thể khóa hoặc hủy SIM để bảo đảm an toàn.

Khác với mạng viễn thông dân sự thông thường, hệ thống này kết nối trên hạ tầng truyền dẫn quân sự độc lập và sử dụng băng tần riêng dành cho quốc phòng.

Tại sự kiện ngày 15/11, các cuộc gọi đã được thực hiện thông suốt trong nội mạng, đồng thời kết nối thành công sang mạng điện thoại quân sự và các mạng viễn thông dân sự khác. Các đại biểu cũng được giới thiệu về xe phát sóng cơ động 5G dùng riêng.

Để đạt được kết quả này, các kỹ sư Viettel High Tech đã trực tiếp tham gia lắp đặt, cài đặt, tích hợp và nghiệm thu hệ thống tại các vị trí triển khai, phối hợp chặt chẽ với Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm bảo đảm quá trình thử nghiệm diễn ra an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh giá đây là kết quả quan trọng, thể hiện năng lực tự chủ công nghệ của Quân đội trong lĩnh vực thông tin liên lạc hiện đại.

Ông yêu cầu các đơn vị tiếp tục hoàn thiện, tối ưu chất lượng dịch vụ, đồng thời đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có khả năng làm chủ công nghệ, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, ổn định và thông suốt trong mọi tình huống.

Việc thực hiện thành công cuộc gọi đầu tiên là cơ sở để Viettel High Tech cùng các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện mạng 5G quân sự dùng riêng, phục vụ quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quốc phòng.