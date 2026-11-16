Kỳ quan độc nhất vô nhị của Việt Nam sắp có trải nghiệm chưa từng có: Đi thuyền điện xuyên hang, xem 3D trên những vách đá cổ triệu năm

Theo Đề án số 669/ĐA-TTDL của Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị), đơn vị này đang xây dựng phương án liên doanh, liên kết nhằm bổ sung các dịch vụ mới tại động Phong Nha, động Tiên Sơn và khu vực đón tiếp du khách.

Tổng giá trị phương án gần 64,6 tỷ đồng, trong đó đối tác dự kiến đầu tư 45,2 tỷ đồng, phần còn lại là giá trị tài sản hiện có do Trung tâm Du lịch đóng góp.

Điểm đáng chú ý là kế hoạch đưa 20 thuyền điện vào phục vụ khách tham quan động Phong Nha và Tiên Sơn. Mỗi chiếc có giá khoảng 500 triệu đồng, tương đương tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng. Ngoài ra, dự án còn bố trí hai trạm sạc trị giá 1,2 tỷ đồng.

Ảnh: Đi thuyền trong động Phong Nha

Các thuyền được thiết kế theo kích thước và kiểu dáng của thuyền du lịch đang hoạt động, sử dụng động cơ điện thay cho động cơ xăng để giảm tiếng ồn và khí thải. Hệ thống sạc dự kiến áp dụng công nghệ thay pin theo mô-đun, mỗi thuyền có thể phục vụ 2–3 chuyến/ngày.

Dịch vụ này dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2027, với mức giá 100.000 đồng/khách/lượt.

Không chỉ thay đổi phương tiện di chuyển, động Phong Nha còn được đề xuất lắp đặt hệ thống trình chiếu nghệ thuật 3D mapping trị giá 15 tỷ đồng. Hệ thống được triển khai tại khu vực hang Bi Ký, trên diện tích khoảng 500 m², sử dụng ánh sáng và hình ảnh chiếu lên trần, vách hang để tái hiện quá trình hình thành hang động, thạch nhũ.

Để bảo vệ cảnh quan tự nhiên, đề án yêu cầu thiết bị không được tác động cơ học trực tiếp lên vách đá. Hệ thống chiếu sáng cũng phải kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và thời gian hoạt động nhằm hạn chế nguy cơ rêu, tảo phát triển. Dịch vụ trình chiếu 3D dự kiến vận hành từ tháng 3/2027, giá 150.000 đồng/khách/lượt.

Bên cạnh đó, Trung tâm Du lịch còn lên kế hoạch đầu tư nhà hàng buffet trị giá 12 tỷ đồng, với mức giá dự kiến 250.000 đồng/khách. Một hệ thống vé điện tử và kiểm soát tự động trị giá 4 tỷ đồng cũng nằm trong phương án đầu tư.

Các mức giá trên là phí dịch vụ bổ sung, chưa bao gồm vé tham quan động Phong Nha hiện được đề án nêu ở mức 150.000 đồng/người và động Tiên Sơn 80.000 đồng/người.

Theo số liệu trong đề án, năm 2025, Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng đón hơn 513.000 lượt khách, tổng thu đạt 98,43 tỷ đồng. Năm 2026, đơn vị dự kiến đón 630.000 lượt khách, tổng thu khoảng 122,8 tỷ đồng.

Đến năm 2029, trung tâm đặt mục tiêu đón hơn 885.000 lượt khách, tổng thu đạt khoảng 172,5 tỷ đồng. Việc bổ sung dịch vụ mới được kỳ vọng giúp du khách có thêm trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu tại điểm đến.

Đề án cũng đề cập đến các kết luận của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị liên quan những cuộc làm việc với Sun Group và các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời đề xuất. Theo kế hoạch, thời hạn liên doanh, liên kết tối đa 30 năm. Các hạng mục sẽ được triển khai sau khi hoàn tất thủ tục phê duyệt và lựa chọn đối tác theo quy định.



