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Sun Group khai thác đường băng sân bay dài 3.300 m sau 8 tháng: Bê tông dày 78 cm, chịu tải máy bay 400 tấn

| | Doanh nghiệp

Sun Group khai thác đường băng sân bay dài 3.300 m sau 8 tháng: Bê tông dày 78 cm, chịu tải máy bay 400 tấn

Đường băng mới tại sân bay Phú Quốc chính thức khai thác từ ngày 29/10, đánh dấu bước tiến mới của dự án mở rộng sân bay có tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Sáng 29/10, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc chính thức đưa đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m vào khai thác sau 8 tháng thi công. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh lúc 7h05, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên sử dụng đường băng mới.

Đây là hạng mục trọng điểm thuộc dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, với tổng vốn khoảng 22.000 tỷ đồng và quy mô hơn 1.050 ha.

Đường băng số 2 có chiều dài 3.300 m, rộng 45 m, được thiết kế đạt tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO). Đáng chú ý, kết cấu bê tông xi măng dày 78 cm, được thiết kế đáp ứng tải trọng tàu bay lên tới 400 tấn, áp suất bánh hơi tối đa 1,71 MPa.

Với các thông số này, đường băng có khả năng tiếp nhận những dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Boeing 777 và Airbus A350. Công trình còn được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME, đèn hiệu CAT II, khoảng 1.500 đèn tín hiệu và 400 biển báo hàng không.

Hệ thống đèn hiệu CAT II có tuổi thọ đến 50.000 giờ, tương đương 12 - 15 năm khai thác.

Theo Sun Group, quá trình triển khai có sự tham gia của hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn. Trên toàn dự án, hơn 6.000 kỹ sư và công nhân được huy động làm việc theo ba ca, bốn kíp trong điều kiện thi công biển đảo, phần lớn vật tư phải vận chuyển bằng đường biển.

Riêng đường băng số 2, phần kết cấu và mặt đường bê tông được thi công trong khoảng 6 tháng, hai tháng tiếp theo dành cho lắp đặt, kết nối và hiệu chỉnh hệ thống thiết bị hàng không. Trước khi khai thác, công trình trải qua các bước kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn.

Sau khi đường băng mới đi vào hoạt động, sân bay Phú Quốc sẽ tạm đóng đường băng số 1 hiện hữu để nâng cấp từ 3.000 m lên 3.500 m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m. Sau nâng cấp, đường băng này dự kiến đủ điều kiện tiếp nhận các dòng máy bay lớn như Boeing 747-8F và Airbus A380-800.

Trong khoảng 6 tháng thi công, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh sẽ chuyển sang đường băng số 2. Đường băng số 1 dự kiến hoạt động trở lại vào tháng 5/2027.

Cùng thời điểm, Sun Group đặt mục tiêu đưa nhà ga hành khách T2 vào khai thác. Dự án mở rộng hướng tới nâng công suất sân bay Phú Quốc lên 24 triệu lượt khách/năm trong giai đoạn đầu và có thể đạt 50 triệu lượt khách/năm về dài hạn, phục vụ nhu cầu hàng không và các hoạt động APEC 2027.

Anh Khôi

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