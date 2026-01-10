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Tổng thầu dự án 30.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm: "Mối ruột" của Sun Group, mục tiêu doanh thu 19.500 tỷ trong năm nay, vượt Vinaconex, Newtecons, Ricons

| | Doanh nghiệp

Tổng thầu dự án 30.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm: "Mối ruột" của Sun Group, mục tiêu doanh thu 19.500 tỷ trong năm nay, vượt Vinaconex, Newtecons, Ricons

Tân Minh Nhân, cái tên ít xuất hiện trên truyền thông đang là tổng thầu dự án Trung tâm Hành chính TP.HCM tại Thủ Thiêm. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 lên tới 19.500 tỷ đồng, gần gấp 5 lần năm 2025.

Tân Minh Nhân xuất hiện tại đại công trường gần 30.000 tỷ đồng

Ngày 29/4/2026, UBND TP.HCM cùng Sun Group khởi công Dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính TP.HCM tại khu lõi Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 29.600 tỷ đồng, triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Nhà đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn, thành viên Sun Group.

Theo Sun Group, riêng Trung tâm Hành chính được thiết kế cao khoảng 30 tầng, dự kiến là nơi làm việc của hơn 8.000 cán bộ, công chức, viên chức và có thể tiếp nhận 1.500-2.000 lượt người dân mỗi ngày. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2027 và đưa vào sử dụng năm 2028.

Giữa dự án quy mô lớn này, cái tên CTCP Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân xuất hiện với vai trò đáng chú ý.

Tổng thầu dự án 30.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm: "Mối ruột" của Sun Group, mục tiêu doanh thu 19.500 tỷ trong năm nay, vượt Vinaconex, Newtecons, Ricons- Ảnh 1.

Theo thông tin do VELA E&C, đơn vị tham gia thi công kết cấu tại dự án cho biết, Tân Minh Nhân là tổng thầu Trung tâm Hành chính TP.HCM.

Tân Minh Nhân được thành lập năm 2011 với 5 nhân sự. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp tham gia thi công InterContinental Nha Trang, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Bà Nà Hills, Naman Retreat, Vattanac Bank tại Campuchia và Novotel Yangon tại Myanmar.

Sau đó, công ty tiếp tục xuất hiện tại nhiều dự án như JW Marriott Phú Quốc, Premier Village Phú Quốc, Đại học Văn Lang, Cocobay Đà Nẵng, New World Phú Quốc, Sun Grand City Hillside Residence, Sun Cosmo Residence, Sun Urban City Hà Nam và một loạt dự án khác.

Hơn một nửa những cái tên kể trên là dự án thuộc hệ sinh thái hoặc được Sun Group đầu tư phát triển.﻿

Doanh thu dự kiến từ 4.000 tỷ lên 19.500 tỷ đồng

Tân Minh Nhân cho biết năm 2024 là năm đầu tiên doanh thu của công ty vượt 1.000 tỷ đồng, sau 13 năm hoạt động.

Năm 2025, doanh thu đạt khoảng 4.000 tỷ đồng. Sang năm 2026, doanh nghiệp dự kiến doanh thu lên tới 19.500 tỷ đồng, tương đương gần 4,9 lần năm trước. Quy mô nhân sự được giới thiệu khoảng 900 người.

Tổng thầu dự án 30.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm: "Mối ruột" của Sun Group, mục tiêu doanh thu 19.500 tỷ trong năm nay, vượt Vinaconex, Newtecons, Ricons- Ảnh 2.

Kế hoạch doanh thu năm 2026 của Tân Minh Nhân cao hơn kế hoạch của nhiều ông lớn ngành xây dựng như Vinaconex (15.423 tỷ đồng), Newtecons (18.438 tỷ đồng), FECON (5.600 tỷ đồng), Ricons (11.755 tỷ đồng),...

Vốn điều lệ tăng hơn 22 lần trong 5 năm﻿

Tháng 3/2021, vốn điều lệ của CTCP Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân được nâng từ 15,6 tỷ đồng lên gần 40 tỷ đồng. Toàn bộ là vốn tư nhân.

Ở thời điểm này, bà Nguyễn Thị Thu Phượng và ông Nhan Văn Chiến mỗi người nắm 48% vốn, tương ứng tổng cộng 96%. Ba cổ đông còn lại sở hữu tổng cộng 4%.

Ngày 23/7/2026, vốn điều lệ được nâng lên 350,78 tỷ đồng.

So với mức 15,58 tỷ đồng ghi nhận trước đợt tăng vốn năm 2021, vốn điều lệ của Tân Minh Nhân hiện cao hơn khoảng 22,5 lần.

Hồ sơ đăng ký thay đổi gần nhất ghi nhận ông Nhan Văn Chiến , sinh năm 1982, là người đại diện pháp luật và Chủ tịch HĐQT.

Ông Chiến cũng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của ﻿CTCP Đầu tư Xây dựng Kiến trúc Tân Minh Nhân thành lập năm 2025 tại Đà Nẵng, hiện có vốn điều lệ hơn 11 tỷ đồng.

Anh Khôi

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