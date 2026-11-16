Đảo chiều ngoạn mục sau gần 4 năm: Giá trị NCB vượt Eximbank và TPBank dù cổ phiếu giảm 19%, VIMC vượt Vietnam Airlines, Vinafood 2 vượt Kido và Vĩnh Hoàn

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm 2022, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, mã MVN) có vốn hóa khoảng 21.130 tỷ đồng, thấp hơn gần 13.000 tỷ đồng so với Vietnam Airlines và chỉ bằng hơn 1/9 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Cùng thời điểm, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã NVB) có vốn hóa chưa đến 11.000 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 1/3 Eximbank và TPBank. Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2, mã VSF) thậm chí còn cách xa hơn, với vốn hóa vỏn vẹn 2.150 tỷ đồng, bằng chưa đến 13% Tập đoàn Kido và khoảng 17% Vĩnh Hoàn.

Chưa đầy 4 năm sau, thứ hạng đã thay đổi.

Kết phiên 13/11/2026, vốn hóa VIMC đạt 70.835 tỷ đồng, vượt Vietnam Airlines khoảng 1.603 tỷ đồng. NCB đạt 46.209 tỷ đồng, đứng trên cả Eximbank (30.176 tỷ đồng) và TPBank (41.312 tỷ đồng). Trong khi đó, Vinafood 2 đạt 16.750 tỷ đồng, bỏ xa Vĩnh Hoàn và vượt Kido khoảng 2.877 tỷ đồng.

So với cuối năm 2022, vốn hóa VIMC đã tăng gấp 3,35 lần, NCB gấp 4,26 lần và Vinafood 2 gấp gần 7,8 lần.

NCB: Thị giá giảm 19% nhưng vốn hóa vẫn tăng hơn 35.000 tỷ đồng

Điểm khác biệt nằm ở cách ba doanh nghiệp đạt đến quy mô vốn hóa hiện tại. VIMC và Vinafood 2 không phát hành thêm cổ phiếu, trong khi NCB trải qua nhiều đợt tăng vốn lớn dù thị giá cổ phiếu thấp hơn thời điểm cuối năm 2022.

Cuối năm 2022, cổ phiếu NVB đóng cửa ở mức 19.500 đồng, tương ứng vốn hóa khoảng 10.858 tỷ đồng. Trong gần 4 năm, vốn hóa NCB tăng thêm hơn 35.300 tỷ đồng, tương đương 326%. Ngược lại, vốn hóa Eximbank giảm 12%, còn TPBank tăng 24%.

Điều đặc biệt là cổ phiếu NVB ngày 13/11/2026 chỉ giao dịch ở mức 15.800 đồng, thấp hơn 19% so với cuối năm 2022.

Nguyên nhân khiến vốn hóa NCB tăng mạnh nằm ở số lượng cổ phiếu lưu hành, từ khoảng 557 triệu lên gần 2,92 tỷ đơn vị, gấp 5,25 lần.

NCB đã trải qua các đợt tăng vốn quy mô lớn trong quá trình thực hiện phương án cơ cấu lại ngân hàng.

Tháng 11/2024, ngân hàng nâng vốn điều lệ lên 11.780 tỷ đồng thông qua phát hành riêng lẻ. Năm 2025, quy mô vốn tiếp tục tăng lên 19.280 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, NCB hoàn tất phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu với giá 10.000 đồng cho 22 nhà đầu tư chuyên nghiệp, thu về 10.000 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng.

Do đều là các đợt phát hành riêng lẻ nên giá cổ phiếu NCB không bị điều chỉnh.

Về kết quả kinh doanh, sau 9 tháng năm 2026, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 1.574 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Riêng quý 3/2026, lợi nhuận đạt 847 tỷ đồng, tăng 346%.

NCB cho biết đã vượt toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 sau 9 tháng và cam kết sử dụng toàn bộ lợi nhuận cho lộ trình cơ cấu lại.

Trong khi đó, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng năm 2026 đạt 864 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm gần 59% do chủ động tăng trích lập dự phòng.

Quy mô vốn của NCB còn có thể thay đổi nếu kế hoạch phát hành tiếp theo được thực hiện. Ngày 18/8/2026, ngân hàng đã lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành riêng lẻ thêm 3,3 tỷ cổ phiếu, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 62.280 tỷ đồng trong năm 2027, gấp 2,13 lần hiện tại.

VIMC: Vốn hóa vượt Vietnam Airlines

Cuối năm 2022, cổ phiếu MVN giao dịch ở mức 17.600 đồng (chưa điều chỉnh), đưa vốn hóa VIMC đạt 21.130 tỷ đồng. Trong khi đó, Vietnam Airlines được định giá 30.780 tỷ đồng, còn ACV lên tới 184.170 tỷ đồng.

Đến ngày 13/11/2026, thị giá MVN đã lên 59.000 đồng, tương ứng vốn hóa 70.835 tỷ đồng, tăng hơn 49.700 tỷ đồng, tương đương 235%.

Trong cùng khoảng thời gian, vốn hóa Vietnam Airlines tăng 125% lên khoảng 69.232 tỷ đồng, còn ACV giảm 24% xuống 139.352 tỷ đồng. Như vậy, VIMC đã vượt Vietnam Airlines và thu hẹp khoảng cách với ACV từ mức chỉ bằng 11,5% lên gần 51%.

Đáng nói, toàn bộ mức tăng vốn hóa của VIMC đến từ thị giá. Số cổ phiếu của doanh nghiệp vẫn giữ nguyên khoảng 1,2 tỷ đơn vị kể từ khi cổ phần hóa, tương ứng vốn điều lệ 12.006 tỷ đồng.

Ngược lại, Vietnam Airlines phát hành thêm 897 triệu cổ phiếu trong năm 2025, còn ACV tăng số lượng cổ phiếu thêm khoảng 1,4 tỷ đơn vị thông qua đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 64,58%.

VIMC lần đầu vượt Vietnam Airlines về vốn hóa vào ngày tháng 11/2023, kể từ đó, hai doanh nghiệp đã nhiều lần vượt qua lại nhau.

Diễn biến giá cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của VIMC tăng trưởng.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 19.017 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.642 tỷ đồng, đều là các mức cao kỷ lục.

9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của VIMC đã đạt 20.982 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ và vượt doanh thu cả năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 56%, đồng thời vượt 15% kế hoạch lợi nhuận năm.

VIMC hiện sở hữu 92,56% Cảng Hải Phòng và có kế hoạch góp khoảng 6.959 tỷ đồng vào doanh nghiệp dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, tương ứng 36% vốn.

Một yếu tố khác liên quan đến cơ cấu cổ đông. Nhà nước đang nắm 99,47% vốn VIMC. Ngày 10/1/2026, VIMC công bố tìm đơn vị tư vấn cho kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% và chuyển niêm yết sang HoSE. Trong báo cáo tháng 5/2026, Chứng khoán ACBS ghi nhận cổ phiếu MVN tăng mạnh sau khi kế hoạch này được công bố, đồng thời kỳ vọng việc giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước sẽ giúp cải thiện lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Nếu VIMC vượt đối thủ nhờ thị giá cổ phiếu tăng mạnh, cuộc đổi ngôi của NCB lại diễn ra theo một cách khác.

Vinafood 2: Vốn hóa tăng gần 8 lần dù vẫn còn khoản lỗ lũy kế hàng nghìn tỷ đồng

Cuối năm 2022, cổ phiếu VSF giao dịch ở mức 4.300 đồng, tương ứng vốn hóa 2.150 tỷ đồng. Khi đó, Kido được định giá 16.720 tỷ đồng, còn Vĩnh Hoàn đạt 12.801 tỷ đồng.

Vốn hóa Kido lớn gấp gần 8 lần Vinafood 2, còn Vĩnh Hoàn lớn gấp gần 6 lần.

Đến phiên 13/11/2026, tình thế đảo ngược khi VSF đạt 33.500 đồng, tương ứng vốn hóa 16.750 tỷ đồng.

Con số này cao hơn 21% so với Kido và 56% so với Vĩnh Hoàn. Trong khi vốn hóa VSF tăng 679% so với cuối năm 2022, vốn hóa Kido giảm 17%, còn Vĩnh Hoàn giảm 16%.

Khác với NCB, Vinafood 2 không tăng vốn trong giai đoạn này. Doanh nghiệp vẫn duy trì 500 triệu cổ phiếu lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng.

Dù vốn hóa tăng mạnh, kết quả kinh doanh của Vinafood 2 vẫn tương đối khiêm tốn so với quy mô định giá trên thị trường. Trong 9 tháng năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 12.865 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 51 tỷ đồng, tăng 25%. Công ty lỗ lũy kế gần 2.764 tỷ đồng.