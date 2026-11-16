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Lệnh bắt sale ô tô Đinh Thành Sơn SN 1996

| | Doanh nghiệp

Đinh Thành Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý bán ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 15/11/2026 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thành Sơn (SN 1996, trú xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, Đinh Thành Sơn là nhân viên tư vấn bán hàng của một đại lý bán ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình bán hàng, lợi dụng công việc của mình, Sơn đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như: nộp tiền trước, nộp thêm tiền cọc để được giao xe sớm hơn; nộp tiền hưởng khuyến mãi 500 -1.000 lít xăng, được làm bảo hiểm thân vỏ... để lừa đảo khách hàng.

Sơn đã dùng số điện thoại mình đang sử dụng sửa thành tên “Hương kế toán” rồi tự tạo các tin nhắn với nội dung kế toán yêu cầu chuyển tiền để được giao xe sớm, nộp trước 20% giá trị xe, nộp tiền để đặt phụ kiện…

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đinh Thành Sơn - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố đối với Đinh Thành Sơn - Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sau đó, Sơn chụp màn hình, gửi cho khách hàng, yêu cầu họ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Sơn. Khi nhận được tiền, Sơn sử dụng hết vào việc chi tiêu cá nhân. Với thủ đoạn trên, Sơn đã chiếm đoạt tổng số tiền 738 triệu đồng của anh B.X.T (SN 1993, trú tại tỉnh Quảng Trị) và anh T.T.A (SN 1998, trú tại tỉnh Nghệ An).

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thành Sơn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo cho các cá nhân, tổ chức ai là bị hại liên quan đến vụ án nêu trên, liên hệ với đơn vị, tại địa chỉ: Số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua Thiếu tá Nguyễn Văn Nam - Điều tra viên, SĐT: 0942801555 để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Bắt sale ô tô Đỗ Xuân Thanh SN 1991

Theo Trang Anh

Đời sống & Pháp luật

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