Ông chủ gây dựng cơ nghiệp gần 5.000 tỷ đồng ở Hưng Yên từ tiệm sửa điều hòa: Đang đứng giữa cuộc chiến ống đồng với các tập đoàn Trung Quốc

Ngày 10/11/2026, Ủy ban châu Âu (EC) ban hành Quy định thực thi (EU) 2026/2497, áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc, Mexico và Uzbekistan. Quy định được công bố ngày 11/11 và có hiệu lực từ ngày 12/11.

Trong danh sách các doanh nghiệp chịu thuế có một cái tên Việt Nam là Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát (Toan Phat Copper Tube), với mức thuế 13,3%. Đây là doanh nghiệp đặt hai nhà máy tại Hưng Yên, có doanh thu năm 2025 ước đạt gần 5.000 tỷ đồng và xuất khẩu sản phẩm tới hơn 50 quốc gia trên thế giới.

2 doanh nghiệp vốn Trung Quốc chiếm hơn 90% lượng xuất khẩu trong nhóm được điều tra

Theo quy định của EC, Jintian Copper Industrial Company Limited chịu thuế chống bán phá giá tạm thời 13,8%, Hailiang (Vietnam) Copper Manufacturing Co., Ltd chịu mức 12,3%. Trong khi đó, Toàn Phát và LS Metal Vina nằm trong nhóm doanh nghiệp hợp tác điều tra nhưng không được chọn vào mẫu, cùng chịu mức 13,3%. Các doanh nghiệp còn lại của Việt Nam chịu thuế 14,4%.

Sản phẩm thuộc diện áp thuế là ống đồng tinh luyện dạng cuộn phẳng, có bề mặt trơn hoặc rãnh bên trong, chủ yếu được sử dụng trong hệ thống điều hòa không khí, thông gió và làm lạnh. Quy định không áp dụng cho toàn bộ các loại ống đồng.

Đáng chú ý, hồ sơ điều tra của EC còn hé lộ tương quan giữa các nhà xuất khẩu ống đồng tại Việt Nam.

Trong 4 doanh nghiệp Việt Nam hợp tác điều tra, EC lựa chọn 2 nhà sản xuất là Hailiang và Jintian để tiến hành điều tra chi tiết. Cả hai đều là công ty con của những tập đoàn Trung Quốc, lần lượt là Hailiang Group và Jintian Group.

Theo EC, 2 doanh nghiệp này chiếm hơn 90% tổng lượng ống đồng thuộc diện điều tra xuất khẩu sang EU của cả 4 doanh nghiệp hợp tác trong năm 2025. Như vậy, Toàn Phát và doanh nghiệp còn lại cộng lại chiếm chưa tới 10% lượng xuất khẩu trong nhóm được EC ghi nhận.

Một tình tiết khác cũng xuất hiện trong hồ sơ là Toàn Phát đã phản đối cách EC lựa chọn mẫu điều tra.

Doanh nghiệp cho rằng việc sử dụng hai nhà sản xuất thuộc sở hữu Trung Quốc, có cơ sở sản xuất tại Việt Nam nằm trong các khu chế xuất, có thể khiến kết quả điều tra không phản ánh đúng đặc điểm hoạt động của Toàn Phát.

Công ty đề nghị EC mở rộng mẫu điều tra, nhưng cơ quan này không chấp thuận, với lý do Hailiang và Jintian là hai nhà xuất khẩu lớn nhất, có tính đại diện cho lượng hàng xuất khẩu được xem xét.

Diễn biến này đưa Toàn Phát vào một cuộc điều tra thương mại quốc tế mới, sau những vụ việc phòng vệ thương mại mà doanh nghiệp từng đối mặt tại Mỹ và Ấn Độ.

Từ tiệm sửa chữa điện lạnh đến doanh nghiệp doanh thu gần 5.000 tỷ đồng

Ít ai biết rằng, doanh nghiệp xuất hiện trong quyết định áp thuế của EU có xuất phát điểm từ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh nhỏ. Người gây dựng Toàn Phát là ông Bùi Quốc Chính, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ông Chính khởi nghiệp từ công việc sửa chữa thiết bị điện lạnh, trước khi từng bước phát triển hoạt động sản xuất ống đồng, loại vật liệu quan trọng trong các hệ thống điều hòa không khí, tủ lạnh và thiết bị làm lạnh công nghiệp.

Ngày 4/4/2006, Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát được thành lập với vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng. Nhà máy đầu tiên đặt tại Khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng Yên, trên diện tích khoảng 12.700 m².

Thời điểm đó, sản xuất ống đồng còn là lĩnh vực tương đối mới tại Việt Nam. Toàn Phát là một trong những doanh nghiệp sớm đầu tư vào ngành này nhằm cung cấp sản phẩm thay thế hàng nhập khẩu.

Một tài liệu trên Tạp chí Vietcombank tháng 5/2015 hé lộ bước chuyển đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Toàn Phát. Năm 2011, công ty sản xuất khoảng 1.530 tấn ống đồng, đạt doanh thu hơn 340 tỷ đồng. Khi đó, thị trường nội địa đóng góp tới 99% doanh thu, trong khi xuất khẩu chỉ chiếm khoảng 1%.

Chỉ hai năm sau, cơ cấu kinh doanh đã thay đổi mạnh. Năm 2012, doanh thu xuất khẩu đạt 2,43 triệu USD, tương đương 15% tổng doanh thu. Đến năm 2013, con số này tăng lên 13,5 triệu USD, chiếm 51%. Như vậy, sau hai năm, xuất khẩu đã trở thành nguồn thu lớn hơn thị trường nội địa của Toàn Phát.

Theo lịch sử phát triển được doanh nghiệp công bố, năm 2016, Toàn Phát tiêu thụ khoảng 10.000 tấn ống đồng, với sản phẩm hiện diện tại 14 quốc gia.

Năm 2017, công ty khởi động nhà máy thứ hai tại Khu công nghiệp Phố Nối A, trên diện tích khoảng 42.000 m². Cùng năm, sản lượng bán hàng đạt 14.000 tấn, trong đó xuất khẩu chiếm 68%.

Hiện Toàn Phát sở hữu hai nhà máy tại Hưng Yên, với công suất tối đa được doanh nghiệp giới thiệu khoảng 40.000 tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cũng phát triển thương hiệu ống đồng Ruby Copper, đưa sản phẩm tới hơn 50 quốc gia, bao gồm những thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật cao như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu.

Theo thông tin trên Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên đầu năm 2026, doanh thu năm 2025 của Toàn Phát ước đạt 4.800 tỷ đồng, trong đó 2.900 tỷ đồng đến từ xuất khẩu, tương đương khoảng 60,4% tổng doanh thu. Cũng theo nguồn này, doanh nghiệp đóng góp ngân sách khoảng 240 tỷ đồng trong năm 2025.

Tuy nhiên, hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế cũng đưa doanh nghiệp vào những cuộc cạnh tranh ngày càng phức tạp.

Trước khi EU ban hành quyết định áp thuế mới nhất, đại diện Toàn Phát từng công khai chia sẻ về những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong hoạt động xuất khẩu.

Trong cuộc trao đổi với Báo Đấu thầu ngày 12/11/2025, bà Bùi Hồng Anh, khi đó là Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát, cho biết Việt Nam chỉ có bốn doanh nghiệp sản xuất ống đồng chính, gồm một doanh nghiệp Việt Nam là Toàn Phát, hai doanh nghiệp Trung Quốc và một doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo bà Hồng Anh, năm 2021, Mỹ lựa chọn một doanh nghiệp ống đồng có vốn Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam làm bị đơn bắt buộc trong cuộc điều tra chống bán phá giá. Bà cho rằng việc doanh nghiệp này bán hàng với giá thấp sang Mỹ đã dẫn đến kết quả các doanh nghiệp xuất khẩu ống đồng từ Việt Nam cùng chịu tác động của một mức thuế chống bán phá giá.

Đến năm 2022, Toàn Phát tiếp tục gặp khó khăn tại thị trường Ấn Độ. Theo chia sẻ của bà Hồng Anh, cơ quan điều tra Ấn Độ cho rằng Toàn Phát được hưởng trợ cấp của Chính phủ, từ đó áp dụng mức thuế cao hơn so với hai nhà sản xuất có vốn Trung Quốc.



