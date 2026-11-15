Thú chơi 160 triệu đồng đang xuất hiện trên sông Hồng: Mang chiếc ván nặng 25 kg xuống sông Hồng, lao đi với tốc độ 60 km/h

Câu lạc bộ Lướt ván Thủ đô hiện quy tụ khoảng 50 thành viên có chung niềm đam mê với bộ môn thể thao dưới nước.

Trên sông Hồng, những chiếc ván phản lực liên tục rẽ nước, chuyển hướng rồi bất ngờ bật lên khỏi mặt sông. Người điều khiển gần như hòa vào chuyển động của chiếc ván, dùng trọng tâm cơ thể để giữ thăng bằng và làm chủ từng cú ôm cua. Nhìn từ trên bờ, đây là một hoạt động giải trí giàu tính trình diễn, nhưng phía sau những màn lướt nước là quá trình tập luyện không đơn giản của những người chơi đam mê bộ môn này.

Được biết đến là một thú chơi mang đến cảm giác mạnh, ván phản lực là thiết bị thể thao dưới nước tích hợp động cơ ngay trong thân ván. Người chơi có thể tự điều khiển phương tiện lướt trên mặt nước với tốc độ có thể lên tới 60km/h mà không cần tàu kéo hay chờ điều kiện sóng biển như các hình thức lướt ván truyền thống.

Trước mỗi buổi tập, những chiếc ván được đổ xăng và kiểm tra kỹ lưỡng.

Theo anh Lương Thành Thiện, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lướt Ván Thủ đô kiêm đơn vị phân phối thiết bị, mỗi chiếc ván hiện có giá khoảng 120-160 triệu đồng, tùy dòng sản phẩm.

Người chơi có thể thực hiện các kỹ thuật như tăng tốc, ôm cua, đổi hướng, tạo sóng và những động tác nhào lộn trên mặt nước. Thân ván sử dụng vật liệu sợi carbon có trọng lượng nhẹ, hỗ trợ khả năng vận hành linh hoạt.

Với trọng lượng chỉ khoảng 25kg, chiếc ván có thể dễ dàng được mang xuống nước, khi chạy có thể nhanh chóng đạt tốc độ cao.

Tuy nhiên, khả năng tài chính chưa phải điều kiện duy nhất để bước vào bộ môn này. Người chơi cần thời gian làm quen với thiết bị, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và phối hợp vận động. Việc điều khiển ván ở tốc độ cao đòi hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm và sự tập trung, đặc biệt khi thực hiện những động tác phức tạp.

Bên cạnh đó, trang phục chuyên dụng, áo phao và các thiết bị bảo hộ là những trang bị cần thiết. Hoạt động tập luyện cũng cần được tổ chức tại khu vực phù hợp, có người hỗ trợ và phương án cứu hộ.

Người chơi bộ môn này có thể điều khiển dễ dàng chiếc ván chỉ sau vài buổi tập, nhưng để biểu diễn những động tác khó phải mất tới vài tháng.

Anh Hà Huy Quỳnh một thành viên câu lạc bộ sinh sống tại Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết tôi bắt đầu biết đến môn thể thao này khi tình cờ một lần đi du lịch được nhìn thấy, bản thân rất thích các môn thể thao dưới nước nên đã quyết định đầu tư một chiếc chơi thử.

Anh Hà Huy Quỳnh tự tin sử dụng chiếc ván mới, anh chia sẻ đam mê với môn thể thao này rất lớn, vậy nên sau khi thuần thục những kỹ năng khó, anh vẫn muốn có thêm chiếc ván mạnh mẽ hơn để tham gia các giải thi đấu.

“Với số tiền 130 triệu đầu tư, sản phẩm này là một món đồ thể thao đắt nhất mà tôi sở hữu, nhưng cũng mang lại những trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân. Chỉ mới chơi 3 tháng nhưng giờ đây tôi tự tin làm chủ chiếc ván và đều đặn hàng tuần cũng mọi người ra sống Hồng tập luyện”, anh Quỳnh cho hay.

Mức đầu tư ban đầu lớn, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện tập luyện đặc thù khiến ván phản lực chưa phải môn thể thao dành cho số đông. Đây là thị trường ngách, hướng tới những người có khả năng tài chính, yêu thích trải nghiệm mới và sẵn sàng dành thời gian theo đuổi một bộ môn đòi hỏi sự kiên trì.

Sông Hồng và sông Đuống là những nơi câu lạc bộ thường xuyên tập trung tập luyện.

Theo anh Lương Thành Thiện, Câu lạc bộ Lướt Ván Thủ đô hiện có khoảng 50 thành viên, đa số các thành viên đều có chiếc ván của riêng mình. Không chỉ là nơi tập luyện, câu lạc bộ còn kết nối những người cùng sở thích, chia sẻ kinh nghiệm điều khiển và tổ chức các chuyến trải nghiệm tại nhiều địa điểm sông, hồ.

Ở góc độ đơn vị phân phối, anh Thiện cũng cho biết, những chiếc ván phản lực được phân phối ở nhiều tỉnh thành trên cả nước phục vụ nhu cầu trải nghiệm du lịch cho du khách nên những đơn hàng cho những đơn vị thường sẽ từ 5-7 chiếc mỗi đợt.

Với nhóm người chơi cá nhân, nhu cầu tăng lên vào dịp hè và mùa du lịch. Việc đưa chiếc ván đi muôn nơi cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần có ô tô riêng, thậm chí gửi xe khách. Ngoài khoản tiền mua ván, người chơi còn phải tính đến chi phí trang phục, bảo dưỡng và những điều kiện phục vụ tập luyện.

Đây là những yếu tố khiến quyết định tham gia bộ môn cần được cân nhắc kỹ, đồng thời tạo ra nhu cầu đối với các dịch vụ hỗ trợ đi kèm.

Mỗi chiếc ván phản lực có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng, là khoản đầu tư không nhỏ với người chơi cá nhân.

Từ một thiết bị thể thao có mức đầu tư đáng kể, ván phản lực đang hình thành một cộng đồng người chơi riêng tại Hà Nội và nhiều địa phương. Dù chưa phải thị trường đại chúng, bộ môn này có một đặc điểm đáng chú ý: người tham gia không chỉ bỏ tiền mua thiết bị mà còn đầu tư thời gian, công sức và cả sự gắn bó với cộng đồng.

Có lẽ vì thế, với những người đã thực sự bước vào cuộc chơi, sức hấp dẫn của ván phản lực không dễ dừng lại ở một lần trải nghiệm.