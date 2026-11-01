Tập đoàn Trung Quốc đổ tiền xây nhà máy công nghệ cao 10.000 m² tại TP.HCM: Công ty con ở Việt Nam lãi gấp 1,6 lần cả tập đoàn mẹ

Theo công bố ngày 13/11 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến, Công ty Shenzhen Zhenbang Intelligent Technology (Zhenbang Intelligent, mã chứng khoán 003028) cho biết công ty thành viên tại Việt Nam vừa ký hợp đồng xây dựng nhà máy với Công ty Cổ phần Tổng thầu Xây dựng FANCONS.

Dự án mang tên Nhà máy sản xuất thiết bị điện tử tiên tiến Genbyte Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM. Hợp đồng có giá trị 271 tỷ đồng, đã bao gồm thuế, với thời gian thi công 420 ngày, tính cả ngày nghỉ và các dịp lễ.

FANCONS được thành lập năm 2010, có vốn điều lệ 136,8 tỷ đồng, chuyên thiết kế và thi công các công trình công nghiệp.

Trước đó, tháng 8/2025, Zhenbang Intelligent đã thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất tại Việt Nam với tổng vốn dự kiến không quá 20,5 triệu USD, tương đương khoảng 540 tỷ đồng. Khoản đầu tư bao gồm xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị và các chi phí liên quan.

Công ty con tại Việt Nam lãi vượt cả tập đoàn mẹ

Zhenbang Intelligent thành lập năm 1999, niêm yết tại Thâm Quyến từ năm 2020. Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các bộ điều khiển điện tử thông minh, được ví như "bộ não" của nhiều thiết bị như máy hút bụi, tủ lạnh, điều hòa, dụng cụ điện và các hệ thống trên ô tô.

Ngoài ra, tập đoàn còn phát triển sản phẩm phục vụ lĩnh vực năng lượng mới, trong đó có hệ thống quản lý pin và thiết bị lưu trữ điện.

Zhenbang Intelligent hiện có mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Năm 2025, tập đoàn đạt doanh thu khoảng 5.100 tỷ đồng, có gần 2.500 nhân viên. Tổng tài sản đến cuối tháng 9/2026 đạt khoảng 10.300 tỷ đồng.

Tại Việt Nam, Genbyte Technology (Vietnam) được thành lập từ tháng 1/2021, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất các bộ điều khiển điện tử. Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu khoảng 1.718 tỷ đồng và lợi nhuận ròng gần 169 tỷ đồng.

Công nhân làm việc trong nhà máy Genbyte Việt Nam

Sang nửa đầu năm 2026, Genbyte Việt Nam tiếp tục đạt doanh thu khoảng 1.148 tỷ đồng, tăng 38,77% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt gần 102 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cùng giai đoạn này, toàn tập đoàn Zhenbang Intelligent ghi nhận doanh thu khoảng 2.679 tỷ đồng nhưng lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ đạt khoảng 62 tỷ đồng, giảm 68,45% so với cùng kỳ.

Như vậy, riêng lợi nhuận của Genbyte Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đã cao gấp khoảng 1,6 lần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn Trung Quốc.

Theo Zhenbang Intelligent, lợi nhuận hợp nhất sụt giảm do biến động tỷ giá, giá nguyên vật liệu tăng, sức ép giảm giá từ khách hàng và chi phí khấu hao tại các cơ sở sản xuất mới.

Theo công bố mới nhất, việc ký hợp đồng với FANCONS đánh dấu bước chuyển của Zhenbang Intelligent từ thuê nhà xưởng sang tự xây dựng cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Nhà máy mới được kỳ vọng giải quyết tình trạng thiếu công suất tại địa điểm đang thuê, đồng thời giúp công ty chủ động hơn trong việc đáp ứng các đơn hàng quốc tế.