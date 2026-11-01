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Cổ phiếu một công ty sách tăng 224% chỉ sau 13 phiên

| | Doanh nghiệp

Cổ phiếu một công ty sách tăng 224% chỉ sau 13 phiên

Dù kinh doanh thua lỗ và cổ phiếu đang trong diện cảnh báo, thị giá vẫn tăng hơn 3 lần chỉ sau 13 phiên giao dịch.

Kết thúc phiên 13/11, cổ phiếu HEV của Công ty Cổ phần Sách Đại học – Dạy nghề tăng 9,46% lên 16.200 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng giá thứ 13 liên tiếp.

So với mức 5.000 đồng/cổ phiếu ngày 27/10, thị giá HEV đã tăng 224%, tương đương gấp 3,24 lần chỉ sau chưa đầy 3 tuần. Vốn hóa công ty theo đó tăng từ khoảng 25 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng.

Cổ phiếu một công ty sách tăng 224% chỉ sau 13 phiên, có ngày chỉ giao dịch đúng 100 cổ phiếu - Ảnh 1.

Đáng chú ý, đà tăng diễn ra trong bối cảnh thanh khoản cực thấp. Phiên 13/11 chỉ có 600 cổ phiếu được giao dịch, tương đương chưa đến 10 triệu đồng. Thậm chí, các phiên 28/10, 29/10 và 2/11 chỉ khớp đúng 100 cổ phiếu mỗi phiên.

Trước diễn biến này, Sách Đại học – Dạy nghề đã gửi văn bản giải trình tới cơ quan quản lý về việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 3/11 đến 9/11.

Công ty khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không có biến động bất thường về tài chính hay quản trị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu. Việc HEV tăng trần liên tiếp được cho là diễn biến khách quan của thị trường, nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty.

Sách Đại học – Dạy nghề là công ty thuộc hệ thống Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần khoảng 5 tỷ đồng, giảm gần 23% so với cùng kỳ. Lỗ khoảng 460 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ khoảng 320 triệu đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu HEV vẫn nằm trong diện cảnh báo của HNX. Theo quyết định ngày 25/5/2026, nguyên nhân gồm việc công ty vi phạm quy định công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong một năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2025 âm, báo cáo tài chính năm 2025 bị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ và chậm nộp báo cáo kiểm toán quá 15 ngày.

Như vậy, trong khi hoạt động kinh doanh vẫn thua lỗ và cổ phiếu chưa thoát diện cảnh báo, thị giá HEV đã tăng hơn 3 lần chỉ trong chưa đầy 3 tuần.

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