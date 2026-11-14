Nghị định này quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với một số doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng là cơ quan đại diện chủ sở hữu; và doanh nghiệp khác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong đó, Chính phủ đã ban hành một số cơ chế hoạt động khác đối với Tập đoàn Viettel.

Hoạt động đầu tư mạo hiểm

Thứ nhất, Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel, công ty con được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp tối đa 05% thu nhập tính thuế hằng năm để thực hiện:

Các hoạt động đầu tư theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 66 Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15;

Đầu tư, góp vốn vào Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, Quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương;

Đầu tư thành lập hoặc cùng góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần để thực hiện hoạt động đầu tư mạo hiểm. Trong đó, hoạt động đầu tư mạo hiểm được thực hiện thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp, đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp sáng tạo hoặc thành lập, góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ hai, Công ty được thành lập theo quy định tại khoản 1 nêu trên phải có vốn góp chi phối của Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel hoặc công ty con hoặc nhóm công ty mẹ, công ty con. Mục tiêu, chức năng, cơ chế hoạt động, quản lý được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về mục tiêu, chức năng, cơ chế hoạt động, quản lý đối với Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và được quy định cụ thể tại Điều lệ công ty.

Cơ cấu lại doanh nghiệp

Việc chuyển giao vốn, tài sản giữa các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng theo giá trị vốn, tài sản trên sổ kế toán tại thời điểm chuyển giao, không thanh toán, không thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản và thực hiện ghi tăng, giảm vốn, tài sản theo giá trị trên sổ sách kế toán.

Việc xử lý vốn, tài sản khi thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách công ty thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều này áp dụng đối với các trường hợp sau:

Các công ty trước thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và sau hợp nhất, sáp nhập, chia, tách đều là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ.

Sáp nhập giữa công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel sở hữu 100% vốn điều lệ với Công ty mẹ - Tập đoàn Viettel.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026./.