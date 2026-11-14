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Ông lớn lốp xe Trung Quốc rót 500 triệu USD xây nhà máy tại Việt Nam, dự kiến sản xuất 6,5 triệu chiếc mỗi năm

| | Doanh nghiệp

Ông lớn lốp xe Trung Quốc rót 500 triệu USD xây nhà máy tại Việt Nam, dự kiến sản xuất 6,5 triệu chiếc mỗi năm

Tập đoàn Zhongce Rubber, một trong 10 nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới, sẽ xây dựng nhà máy tại TP.HCM với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Dự án dự kiến đạt công suất 6,5 triệu lốp xe mỗi năm sau khi hoàn thành cả hai giai đoạn.

Ngày 12/11, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) và Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết hợp đồng thuê lại đất với Công ty TNHH Zhongce Rubber Việt Nam.

Theo đó, doanh nghiệp Trung Quốc sẽ đầu tư nhà máy sản xuất lốp xe và các sản phẩm liên quan tại Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng, trên diện tích 34,42 ha. Tổng vốn đầu tư đăng ký của dự án là 500 triệu USD, tương đương hơn 13.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Zhongce Rubber dự kiến xây dựng dây chuyền sản xuất 3 triệu lốp radial bán thép (PCR), chủ yếu dùng cho ô tô con, và 1 triệu lốp radial toàn thép (TBR), phục vụ xe tải và xe thương mại mỗi năm. Nhà máy đặt mục tiêu bắt đầu vận hành giai đoạn đầu từ tháng 7/2028, với tổng công suất 4 triệu lốp mỗi năm.

Đến giai đoạn hai, doanh nghiệp dự kiến bổ sung công suất 2 triệu lốp PCR, 500.000 lốp TBR và 150.000 tấn cao su hỗn luyện mỗi năm. Giai đoạn này dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 7/2030, nâng tổng công suất thiết kế của nhà máy lên 6,5 triệu lốp mỗi năm. Sản phẩm của nhà máy chủ yếu phục vụ xuất khẩu, bên cạnh việc cung ứng cho thị trường Việt Nam và các nước Đông Nam Á.

Zhongce Rubber được thành lập năm 1958, có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Sau gần 70 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thành một trong những nhà sản xuất lốp xe lớn nhất Trung Quốc, đồng thời nằm trong nhóm 10 nhà sản xuất lốp xe lớn nhất thế giới từ năm 2012.

Tập đoàn hiện sản xuất nhiều dòng sản phẩm, từ lốp ô tô con, xe tải, xe chuyên dụng đến lốp xe máy và xe đạp. Việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng quốc tế của doanh nghiệp.

Trước đó, vào tháng 7/2026, IDICO đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhà sản xuất lốp xe Trung Quốc, với quy mô đầu tư giai đoạn đầu dự kiến 150 triệu USD. Sau khoảng 4 tháng, dự án đã tiến tới bước ký hợp đồng thuê đất và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đăng ký cho cả hai giai đoạn lên tới 500 triệu USD.

Cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực phía Nam.

Vị trí nhà máy tại Khu công nghiệp IDICO Phú Mỹ II mở rộng cũng mang lại lợi thế về vận chuyển hàng hóa. Khu công nghiệp nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, thuận lợi cho việc nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu lốp xe sang các thị trường quốc tế.

Về phía đơn vị cho thuê đất, IDICO là một trong những doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn tại Việt Nam. Sau hơn 25 năm hoạt động, doanh nghiệp hiện đầu tư và quản lý 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.500 ha, thu hút hơn 400 khách hàng và tổng vốn đầu tư đăng ký trên 9 tỷ USD. Ngoài bất động sản công nghiệp, IDICO còn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, dịch vụ khu công nghiệp và bất động sản đô thị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, IDICO ghi nhận doanh thu hơn 3.756 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 1.001 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ kinh doanh bất động sản khu công nghiệp đã phát triển hạ tầng đạt hơn 1.190 tỷ đồng.

Yên Chi

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