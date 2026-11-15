Con gái Chủ tịch Thép Nam Kim đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG

CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của người liên quan đến người nội bộ là bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang - Chủ tịch HĐQT.

Cụ thể, bà Hồ Uyển Nhi đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG để nâng sở hữu từ 0%, lên 1,02% vốn điều lệ, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 18/11 đến ngày 16/12/2026.

Trước đó, con trai Chủ tịch Hồ Minh Quang là ông Hồ Minh Phát đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu NKG trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2026 đến ngày 23/4/2026.

Sau giao dịch, ông Phát đã tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu lên 10 triệu cổ phiếu, tương tương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,12% lên 2,23% vốn tại Thép Nam Kim.

Được biết, Chủ tịch Hồ Minh Quang đang sở hữu hơn 78,1 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 15,87%).

Nguồn: NKG

Tương tự, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Minh Khoa cũng đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu NKG trong thời gian từ 29/10 đến 26/11/2026 nhằm nâng sở hữu từ 0% lên 0,02%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần 5.472 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 175% so với cùng kỳ, lên 494,5 tỷ đồng

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 27%, lên 66 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 89%, lên 121 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 135%, lên tổng cộng 256 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế đạt 127,6 tỷ đồng, tăng 158% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2026, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 12.884 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 252 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ.

Trong năm 2026, Thép Nam Kim thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 22.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng, lần lượt tăng 47,7% và 66,7% so với thực hiện trong năm 2025. Như vậy công ty đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận cả năm.