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Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên quản lý siêu thị Nguyễn Công Nhạ SN 1996

| | Doanh nghiệp

Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên quản lý siêu thị B... về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (sinh năm 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), nguyên quản lý siêu thị B... Long Sơn, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.‎

Thi hành lệnh bắt tạm giam nguyên quản lý siêu thị Nguyễn Công Nhạ SN 1996 - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ. Ảnh: CA An Giang

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5 đến tháng 7/2026, trong thời gian làm quản lý ở cơ sở Long Sơn, Nguyễn Công Nhạ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt 17 loại hàng hóa, chủ yếu là bia, sữa, mì gói các loại, sau đó bán ra ngoài lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định trên 1,4 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CA An Giang

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Theo Chi Chi

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