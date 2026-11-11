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Biên phòng An Giang bắt người đàn ông vận chuyển 4.000 tờ tiền qua biên giới

| | Sống

Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực vành đai biên giới An Giang, bộ đội biên phòng đã bắt quả tang người đàn ông 37 tuổi vận chuyển tiền trái phép sang Campuchia.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án AG1026, bắt giữ người đàn ông có hành vi vận chuyển tiền tệ qua biên giới.

Nghi can là Mai Văn Đồng (SN 1989, ngụ ấp Quốc Phú, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang).

Qua công tác nghiệp vụ, đơn vị phát hiện có người vận chuyển tiền, vàng trái phép qua biên giới. Ngày 23/10, Phòng nghiệp vụ - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang báo cáo đề nghị xác lập Chuyên án AG 1026.

Mai Văn Đồng cùng tang vật. (Ảnh: Tiến Vinh)

Sau thời gian mật phục, đến chiều ngày 9/11, tại khu vực vành đai biên giới thuộc ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, lực lượng đánh án bắt quả tang Mai Văn Đồng đang vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ Việt Nam sang Campuchia.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong xe máy của ông Đồng có một túi vải màu đen chứa 4.000 tờ tiền Việt Nam đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 2 tỷ đồng (chưa giám định).

Lực lượng Biên phòng tỉnh An Giang đang tiếp tục ghi lời khai làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng Đồng và những người liên quan. Đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan chức năng ra quyết định trưng cầu giám định tang vật, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Trước đó, chiều 3/11, tại khu vực bờ sông biên giới xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang và Công an xã Khánh Bình bắt quả tang Đặng Văn Hưng (SN 1963, ngụ xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép tiền qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ một thùng xốp chứa 4.370 tờ tiền, gồm các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng (tổng gần 1,3 tỷ đồng). Số tiền này được gửi trưng cầu giám định và kết quả đều là tiền thật.

Theo DUY KHANG - TIẾN VINH

VTC News

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