Một cổ phiếu tài chính bất ngờ bùng nổ giao dịch gần 40 triệu đơn vị, giá tăng hơn 4%: Phía sau diễn biến bất thường là gì?

Phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu EVF của Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVNFinance) bất ngờ ghi nhận thanh khoản tăng vọt, cùng mức tăng giá hơn 4%.

Kết phiên, EVF tăng 4,35% lên 12.000 đồng/cổ phiếu, với tổng khối lượng giao dịch gần 39,92 triệu đơn vị, cao gấp khoảng 15,2 lần mức bình quân 20 phiên gần nhất.

Đáng chú ý, có tới 37,39 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận, trị giá gần 448 tỷ đồng, chiếm khoảng 94% tổng khối lượng. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn chỉ khoảng 2,53 triệu đơn vị, trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đột biến xuất hiện giữa lúc EVNFinance liên tiếp công bố các kế hoạch huy động vốn trong và ngoài nước.

Đón dòng vốn Nhật Bản, lên kế hoạch huy động gần 9.000 tỷ đồng

Ngày 9/11, tại Tokyo (Nhật Bản), EVNFinance ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với Japan Vietnam Capital Fund I, Daiwa–SSIAM Vietnam Growth Fund IV và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).

Theo thỏa thuận, ba tổ chức dự kiến mua tổng cộng 45 triệu cổ phiếu EVF với giá 13.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng 607,5 tỷ đồng.

Trong đó, SSIAM là công ty quản lý quỹ thuộc Chứng khoán SSI. Hai quỹ còn lại được thành lập thông qua hợp tác giữa SSIAM và các đối tác Nhật Bản, gồm Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Daiwa Corporate Investment.

Trước đó, EVNFinance đã công bố phương án phát hành riêng lẻ tổng cộng 85 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động 1.147,5 tỷ đồng. Ngoài nhóm nhà đầu tư trên, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, tương ứng 540 tỷ đồng.

Không chỉ huy động vốn qua cổ phiếu, EVNFinance còn lên kế hoạch phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD, tương đương khoảng 7.800 tỷ đồng.

Theo nghị quyết được HĐQT thông qua ngày 28/10, đợt phát hành gồm 1.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD. Ngày 2/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX-ST) đã chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết số trái phiếu này.

Như vậy, hai kế hoạch phát hành cổ phiếu và trái phiếu của EVNFinance có tổng quy mô dự kiến gần 9.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, EVNFinance ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1.035 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 835 tỷ đồng, tăng 13,5%.

Thu nhập lãi thuần đạt hơn 1.712 tỷ đồng, tăng 19,5%. Công ty đã hoàn thành hơn 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản EVNFinance đạt hơn 96.197 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 69.736 tỷ đồng.