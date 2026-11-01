Siêu du thuyền xa hoa dài 200 m bất ngờ bị bắt giữ tại Singapore: Khách từng chi tới 11 tỷ đồng mua phòng, giấc mơ sống trọn đời trên biển đứng trước nguy cơ tan vỡ

Theo Reuters và CNA, ngày 8/11, siêu du thuyền Villa Vie Odyssey đã bị bắt giữ tại Singapore theo lệnh của tòa án. Con tàu dài gần 200 m, từng được quảng bá là nơi ở trên biển dành cho những người muốn du lịch khắp thế giới, hiện neo đậu tại khu vực Changi General Purpose Anchorage.

Thời điểm bị bắt giữ, trên tàu chỉ còn thủy thủ đoàn, không có hành khách.

Villa Vie Odyssey vốn là một mô hình du thuyền khá đặc biệt. Thay vì bán vé cho những chuyến nghỉ dưỡng vài ngày, công ty vận hành Villa Vie Residences cho phép khách mua hoặc thuê phòng dài hạn, biến con tàu thành ngôi nhà di động trên đại dương.

Bên trong có nhà hàng, quầy bar, phòng tập thể dục cùng nhiều tiện ích giải trí. Khách có thể sinh hoạt như trong một khách sạn cao cấp, trong khi con tàu liên tục ghé thăm các quốc gia trên thế giới.

Để sở hữu cuộc sống này, một số hành khách đã chi hàng trăm nghìn USD. Những căn phòng đắt nhất từng được chào bán với giá khoảng 11 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cuối tháng 10, khi Villa Vie Odyssey cập cảng Sihanoukville (Campuchia), công ty vận hành bất ngờ thông báo không thể tiếp tục hành trình vì khó khăn tài chính.

Hơn 200 người phải rời tàu, mang theo hành lý và tự tìm chỗ ở tạm thời. Nhiều người trước đó đã bán nhà, chuyển tài sản lên du thuyền với ý định sống trên biển trong nhiều năm.

Theo CBS News, ông Joel Greiff, 57 tuổi, đã chi 350.000 USD (khoảng 9,1 tỷ đồng) để mua phòng trên Villa Vie Odyssey. Nhưng chỉ sau 26 ngày sinh sống, ông đã phải rời tàu.

Không còn nơi ở trên biển, ông chuyển đến thuê một căn nhà tại tỉnh Kampot, Campuchia, với giá khoảng 200 USD mỗi tháng. Ông lo ngại có thể mất số tiền lớn đã bỏ ra.

Theo thông tin từ phía Campuchia đầu tháng 11, phần lớn hành khách đã trở về quê nhà bằng máy bay, trong khi 98 người vẫn lưu lại nước này.

Một nhóm cư dân thậm chí tìm cách tự mua lại con tàu để tiếp tục chuyến đi. Có 169 người cam kết góp tiền, nhưng kế hoạch không thành sau khi một ngân hàng từ chối cấp vốn.

Khoản nợ hơn 13 tỷ đồng và tương lai chưa rõ ràng

Theo The Straits Times, Villa Vie Odyssey bị bắt giữ giữa lúc công ty vận hành gặp khủng hoảng tài chính, trong đó có khoản nợ nhiên liệu được cho là khoảng 500.000 USD, tương đương hơn 13 tỷ đồng.

Trước đó, Villa Vie Residences cho biết chi phí nhiên liệu đã tăng mạnh, khiến việc duy trì các chuyến hải trình ngày càng khó khăn. Công ty từng đề nghị hành khách đóng góp thêm tiền để duy trì hoạt động.

Theo CBS News, bên cho vay đã tiếp quản quyền vận hành con tàu sau khi công ty không đáp ứng được các nghĩa vụ tài chính.

Các chuyên gia luật hàng hải được CNA dẫn lời cho biết, tàu có thể được giải phóng nếu các bên giải quyết được tranh chấp hoặc đưa ra biện pháp bảo đảm phù hợp. Ngược lại, nếu không tìm được tiếng nói chung, Villa Vie Odyssey có thể bị bán theo quyết định của tòa án để xử lý các khoản nợ.

Hiện chưa rõ những người từng chi hàng tỷ đồng mua phòng có thể lấy lại bao nhiêu tiền.

Với nhiều hành khách, Villa Vie Odyssey từng là kế hoạch nghỉ hưu, là ngôi nhà họ dự định gắn bó trong phần đời còn lại. Giờ đây, con tàu nằm lại Singapore, còn những người từng sống trên đó phải tìm cách bắt đầu lại cuộc sống trên đất liền.