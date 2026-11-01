Trong cùng 1 ngày, 5 cổ phiếu lập đỉnh lịch sử: Có mã tăng lên gấp 11,5 lần trong hơn 2 tháng, một doanh nghiệp lãi quý tăng 509%

Phiên giao dịch ngày 10/11/2026 ghi nhận 5 cổ phiếu lập đỉnh lịch sử, gồm CAR, CLM, QTC, SZB và TED. Trong đó, 4 mã giao dịch trên HNX và một mã trên UPCoM.

Nổi bật nhất là CAR của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt, khi cổ phiếu này tăng trần 9,94% lên 156.000 đồng/cp trong phiên 10/11, thiết lập mức giá đóng cửa cao nhất lịch sử.

Đồng thời, CAR cũng kéo dài chuỗi tăng giá lên 16 phiên liên tiếp, với mức tăng cộng dồn 345,7%.

Cổ phiếu CAR bắt đầu tăng từ đầu tháng 9 và tăng mạnh từ tháng 10, tính từ đầu tháng 9 tới nay, cổ phiếu CAR đã lên gấp 11,5 lần.

Ngày 6/10, Trí Việt gửi văn bản giải trình tới HNX về việc cổ phiếu tăng trần năm phiên liên tiếp. Doanh nghiệp cho biết hoạt động quản trị, giảng dạy và kinh doanh dịch vụ giáo dục vẫn diễn ra bình thường, không có sự kiện bất thường ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh. Công ty cũng khẳng định không có dự án hay thông tin nội bộ chưa công bố nào có thể trực tiếp khiến giá cổ phiếu tăng đột biến.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2026, Giáo dục Trí Việt ghi nhận doanh thu khoảng 26 tỷ đồng, tăng khoảng 19 tỷ đồng, tương đương 271% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng 7.132% so với quý 3/2025.

Cùng ghi nhận mức tăng gần 10% trong phiên 10/11 là CLM của CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin. Cổ phiếu này tăng trần 9,87%, tương ứng 6.600 đồng, lên 73.500 đồng/cp.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp CLM thiết lập đỉnh lịch sử. Đợt phá đỉnh bắt đầu từ ngày 4/11/2026, khi thị giá vượt ngưỡng 64.848 đồng/cp của tháng 7/2024, sau khoảng 2,3 năm. Với mức giá đóng cửa 73.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường của Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin đạt khoảng 1.063 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 5.080 tỷ đồng, tăng khoảng 1.993 tỷ đồng, tương đương 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng, tăng 45% so với quý 3/2025.

Một cổ phiếu khác cũng thiết lập kỷ lục mới là QTC của CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam. Kết thúc phiên 10/11, QTC tăng 9,52% lên 46.000 đồng/cp, ghi nhận phiên thứ tư liên tiếp lập đỉnh lịch sử.

Với mức giá này, QTC đã có 4 phiên liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử. Trước đó, ngày 5/11/2026, cổ phiếu bắt đầu đợt phá đỉnh khi vượt mức 34.450 đồng/cp của ngày 25/6/2026.

Dù tăng mạnh về giá, khối lượng giao dịch QTC trong phiên 10/11 chỉ đạt 200 cổ phiếu.

Trái với diễn biến tăng giá, kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam lại ghi nhận sự sụt giảm. Doanh thu đạt khoảng 17 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng, tương đương 54% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1 tỷ đồng, giảm 18%.

Trong khi đó, TED của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tiếp tục xác lập mức giá cao nhất lịch sử khi đóng cửa tại 90.300 đồng/cp, tăng 0,33% so với phiên trước.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp TED lập đỉnh mới. Đợt phá đỉnh bắt đầu từ ngày 12/10/2026, khi cổ phiếu vượt mức 79.316 đồng/cp được thiết lập ngày 27/2/2026. Khối lượng giao dịch phiên 10/11 đạt 100 cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải ghi nhận doanh thu 723 tỷ đồng, tăng khoảng 470 tỷ đồng, tương đương 186% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng, tăng 509% so với quý 3/2025.

Cùng với nhóm trên, SZB của CTCP Sonadezi Long Bình cũng có phiên thứ ba liên tiếp thiết lập đỉnh lịch sử.

Kết thúc phiên 10/11, SZB tăng 0,21% lên 47.200 đồng/cp, vượt mức 47.100 đồng/cp của phiên 9/11.

Đợt lập đỉnh của SZB bắt đầu từ ngày 17/3/2026, khi cổ phiếu vượt mức 35.922 đồng/cp của ngày 11/6/2024, sau 21 tháng. Khối lượng giao dịch phiên 10/11 đạt 2.725 cổ phiếu.

Quý 3/2026, Sonadezi Long Bình ghi nhận doanh thu 143 tỷ đồng, tăng khoảng 39 tỷ đồng, tương đương 38% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, tăng 101% so với quý 3/2025. Đây là quý thứ ba liên tiếp trong năm 2026 doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trên 40 tỷ đồng, sau mức 41 tỷ đồng trong quý 1/2026 và 54 tỷ đồng trong quý 2/2026.