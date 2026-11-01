Bầu Hiển bắt tay tập đoàn Pháp tranh siêu dự án gần 40.000 tỷ đồng: Bất ngờ xuất hiện DN ít tên tuổi tuyên bố đã chuẩn bị suốt 10 năm

Sở Công Thương TP.HCM vừa công bố biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn, với sự tham gia của 3 nhà đầu tư và liên danh nhà đầu tư. Danh sách gồm liên danh CTCP Tập đoàn T&T - TotalEnergies Gaz & Electricite Holdings (T&T - TEGEH); liên danh Tổng công ty Phát điện 3 - AG&P Terminals & Logistics (Singapore) Pte. Ltd. (EVNGENCO3 - AG&P LNG) và CTCP Tập đoàn Ngọc Long Hải Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 39.867 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.500 MW, được triển khai trên diện tích khoảng 42,56 ha tại xã Long Sơn, TP.HCM, bên ngoài Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn.

Theo quy hoạch, nhà máy sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp, với nhiên liệu chính là khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu. Nguồn khí dự kiến được cung cấp thông qua hệ thống đường ống kết nối từ Kho LNG Cái Mép và Kho LNG Đông Nam Bộ theo quy hoạch.

Điện năng sản xuất sẽ được truyền tải lên lưới điện quốc gia cấp điện áp 500 kV, thông qua tuyến đường dây kết nối đến Trạm biến áp 500 kV Bắc Châu Đức. Dự kiến, nhà máy đi vào vận hành từ tháng 6/2031.

Trong số các nhà đầu tư đăng ký, liên danh T&T - TEGEH có sự góp mặt của Tập đoàn T&T, doanh nghiệp do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) sáng lập, cùng đối tác đến từ Pháp.

T&T hiện hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ tài chính, bất động sản, công nghiệp đến năng lượng. Thông qua T&T Energy Group, tập đoàn đang đầu tư và phát triển các dự án năng lượng có tổng công suất khoảng 2.900 MW, trong đó gần 1.200 MW đã vận hành thương mại. Riêng lĩnh vực điện khí LNG, T&T đang hợp tác với các đối tác Hàn Quốc phát triển Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1 tại Quảng Trị, công suất 1.500 MW.

Trước khi đăng ký đầu tư dự án tại Long Sơn, ngày 10/9/2026, T&T Energy Group và TotalEnergies Gas & Power Activities đã trao biên bản ghi nhớ hợp tác tại Paris, Pháp.

Theo nội dung hợp tác, phía TotalEnergies dự kiến tham gia đầu tư, phát triển nhà máy điện và hạ tầng LNG, cung cấp nhiên liệu cũng như chủ trì công tác thu xếp tài chính. T&T Energy Group đảm nhận vai trò đồng phát triển, phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý và làm việc với cơ quan quản lý tại Việt Nam.

TotalEnergies là tập đoàn năng lượng lớn của Pháp, hoạt động trong các lĩnh vực dầu khí, LNG, điện và năng lượng tái tạo. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này từng tham gia cung cấp LNG cho Kho LNG Thị Vải, phục vụ nguồn khí cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Đối thủ cạnh tranh với liên danh T&T - TEGEH là liên danh EVNGENCO3 - AG&P LNG. Trong đó, EVNGENCO3 là doanh nghiệp phát điện có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã PGV. Tổng công ty hiện quản lý, vận hành nhiều nhà máy nhiệt điện và thủy điện quy mô lớn.

Gần đây, EVNGENCO3 cũng liên danh với CTCP Dịch vụ Vận tải Thuận Hải đăng ký thực hiện Dự án Nhà máy Điện linh hoạt Ninh Bình, tổng vốn đầu tư khoảng 7.100 tỷ đồng. Đây là liên danh duy nhất nộp hồ sơ đăng ký dự án này.

Đối tác của EVNGENCO3 tại Long Sơn là AG&P Terminals & Logistics, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển hạ tầng tiếp nhận, lưu trữ và cung ứng LNG. Sự kết hợp này giúp liên danh có kinh nghiệm ở cả khâu phát điện và hạ tầng cung cấp nhiên liệu.

Nhà đầu tư thứ ba là CTCP Tập đoàn Ngọc Long Hải Sơn, doanh nghiệp có địa chỉ tại TP.HCM. Theo ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng giám đốc doanh nghiệp, công ty đã nghiên cứu, chuẩn bị kế hoạch đầu tư Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn từ khoảng 10 năm trước.

Đại diện doanh nghiệp cho biết hồ sơ đăng ký đã trình bày năng lực triển khai dự án. Ngoài nhà máy điện, Ngọc Long Hải Sơn còn đề xuất đầu tư tuyến đường ống khí xương sống nhằm phục vụ các dự án LNG tại Việt Nam.



