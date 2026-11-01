Viettel nắm danh mục khủng 4,7 tỷ cổ phiếu trị giá 262.600 tỷ đồng: Riêng một công ty mang về gần 10.000 tỷ đồng cổ tức

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện là cổ đông lớn tại nhiều công ty trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tính theo giá đóng cửa ngày 6/11/2026, tập đoàn trực tiếp nắm hơn 4,7 tỷ cổ phiếu tại 5 công ty đại chúng, với tổng giá trị thị trường ước tính 262.600 tỷ đồng.

Phần lớn giá trị danh mục tập trung tại Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, mã VGI), công ty phụ trách hoạt động đầu tư viễn thông ra nước ngoài. Viettel đang sở hữu hơn 3 tỷ cổ phiếu VGI, tương đương 99,03% vốn điều lệ, với giá trị thị trường khoảng 222.800 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư này đã chiếm gần 85% danh mục và lớn gấp gần 8 lần số cổ phần tập đoàn nắm giữ tại Ngân hàng Quân đội (MB).

Tại MB, Viettel sở hữu khoảng 1,48 tỷ cổ phiếu, tương đương 14,7% vốn điều lệ, có giá trị ước tính 28.500 tỷ đồng. Ba khoản đầu tư còn lại là Viettel Post (VTP), Công trình Viettel (CTR) và Tư vấn và Dịch vụ Viettel (VTK), lần lượt trị giá khoảng 5.700 tỷ đồng, 5.500 tỷ đồng và 221 tỷ đồng.

Tháng 9/2025, Viettel Global chi gần 2.283 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 7,5% và Viettel được hưởng khoảng 2.261 tỷ đồng từ đợt chia này.

Chỉ một năm sau, mức cổ tức của Viettel Global tăng lên 33%, tương ứng 3.300 đồng/cổ phiếu, gấp 4,4 lần mức chi trả trước đó. Đợt thanh toán ngày 15/10/2026 có tổng giá trị hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó riêng phần của Viettel ước đạt 9.947 tỷ đồng.

Tính chung hai đợt trả cổ tức trong năm 2025 và 2026, Viettel được hưởng khoảng 12.200 tỷ đồng tiền mặt từ Viettel Global.

Để có được kết quả này, Viettel đã trải qua gần hai thập kỷ mở rộng đầu tư viễn thông ra nước ngoài, bắt đầu từ Campuchia, sau đó đến Lào, Haiti, Mozambique, Tanzania và nhiều quốc gia khác. Quá trình này đòi hỏi nguồn vốn lớn để xây dựng hạ tầng mạng lưới, phát triển thuê bao và duy trì hoạt động trong những năm đầu.

Đến năm 2026, Viettel cho biết tỷ lệ thu hồi vốn tại các dự án đầu tư quốc tế đã đạt khoảng 92%, trong đó 6 thị trường hoàn vốn. Hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hiện tạo doanh thu hơn 3 tỷ USD mỗi năm, còn riêng hai năm 2024–2025, các thị trường quốc tế đã chuyển về Việt Nam tổng cộng 854 triệu USD.

Trong khi đó, hoạt động kinh doanh của VGI cũng tiếp tục tăng trưởng khi lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 9.800 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Các khoản đầu tư khác cũng mang lại cổ tức cho Viettel. Trong năm 2026, tập đoàn ước tính được hưởng khoảng 1.184 tỷ đồng cổ tức tiền mặt từ MB, 113 tỷ đồng từ Công trình Viettel và gần 9 tỷ đồng từ Tư vấn và Dịch vụ Viettel. Riêng Viettel Post thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17,36%.

Cộng với khoản chi trả của Viettel Global, tổng số cổ tức tiền mặt Viettel được hưởng từ 4 công ty trong năm 2026 ước đạt 11.250 tỷ đồng, tính theo lượng cổ phiếu sở hữu tại từng ngày chốt quyền.

Trong khi Viettel đang nắm giữ lượng cổ phần lớn tại nhiều công ty, Bộ Quốc phòng cũng đang xây dựng kế hoạch sắp xếp lại hệ thống công ty có vốn Nhà nước giai đoạn 2026–2030.

Theo phương án do Cục Tài chính đề xuất, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu giảm khoảng 62% số công ty có vốn Nhà nước, đồng thời lựa chọn một số đơn vị 100% vốn Nhà nước có quy mô và năng lực tài chính tốt làm công ty mẹ để tiếp nhận, quản lý các khoản vốn tại những đơn vị khác.

Bộ Quốc phòng cũng định hướng không tiếp tục trực tiếp nắm giữ vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần. Tuy nhiên, danh sách các đơn vị được lựa chọn làm đầu mối, cùng những khoản vốn dự kiến chuyển giao hoặc thoái vốn, hiện chưa được công bố.