Một công ty trên sàn chỉ có 7 nhân viên dự kiến bỏ hơn 1.200 tỷ đồng đóng tàu mới tại Trung Quốc

Ngày 11/11/2026, HĐQT CTCP Global Tanker (GTX) đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đóng mới tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 45.000 DWT.

Theo nghị quyết, tàu dự kiến được đóng tại một nhà máy đóng tàu ở Trung Quốc trong giai đoạn 2027–2028. Đây là tàu chuyên dụng chở xăng dầu sản phẩm, có trọng tải toàn phần khoảng 45.000 DWT, dung tích toàn phần khoảng 30.000 GRT, thiết kế đáy đôi và được đăng kiểm bởi KR.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 46,52 triệu USD, tương đương khoảng 1.233 tỷ đồng, theo tỷ giá tạm tính 26.500 đồng/USD.

Trong đó, giá mua tàu theo hợp đồng đóng tàu dự kiến là 45 triệu USD, tương đương 1.192,5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay khoảng 38,9 tỷ đồng và các chi phí liên quan khác, bao gồm khảo sát, nhận tàu, lệ phí và luật sư, khoảng 1,33 tỷ đồng.

Về phương án huy động vốn, Global Tanker dự kiến vay ngân hàng 70% giá trị hợp đồng đóng mới, tương đương 31,5 triệu USD, khoảng 834,75 tỷ đồng.

Phần vốn đối ứng khoảng 15,02 triệu USD, tương đương 397,98 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn tự có và số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi được HĐQT phê duyệt, dự án có giá trị hiện tại ròng (NPV) dự kiến khoảng 484,45 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) khoảng 15,1%/năm và thời gian hoàn vốn khoảng 6 năm 1 tháng.

HĐQT giao Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, bao gồm tìm kiếm và lựa chọn đối tác đóng tàu, đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng cùng các văn bản liên quan.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/4/2026, cổ đông Global Tanker đã thông qua dự án đầu tư mua hoặc đóng mới tàu chở dầu/hóa chất trọng tải từ 45.000–50.000 DWT trong giai đoạn 2026–2028.

Doanh nghiệp có 7 nhân viên, lợi nhuận trước thuế gần 251 tỷ đồng

Global Tanker được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế, với ngành nghề kinh doanh chính là chủ tàu biển viễn dương.

Từ năm 2022, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng, đồng thời mở rộng đội tàu thông qua thuê tàu trần, mua tàu đã qua sử dụng và đầu tư đóng mới.

Cổ phiếu GTX chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 11/9/2026.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, Global Tanker có 7 nhân viên tại thời điểm 30/9/2026, không thay đổi so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 551,5 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 92 tỷ đồng, tăng 47%, trong khi biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,5% lên 16,7%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 250,8 tỷ đồng, gấp 5,3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 200,7 tỷ đồng, tăng 430%.

Phần lớn mức tăng lợi nhuận đến từ hoạt động thanh lý tài sản. Cụ thể, thu nhập khác trong 9 tháng đạt 189,6 tỷ đồng, tăng hơn 115 lần so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình, Global Tanker cho biết lợi nhuận tăng mạnh nhờ hoạt động khai thác tàu hiệu quả hơn và khoản thu nhập từ thanh lý tài sản cố định trong tháng 4/2026 nhằm tái cơ cấu đội tàu.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Global Tanker đạt 1.106,2 tỷ đồng, tăng 36,6% so với đầu năm.

Trong đó, khoản đầu tư xây dựng cơ bản đang thực hiện đạt 657 tỷ đồng, tăng thêm 344,6 tỷ đồng so với đầu năm. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp đang triển khai kế hoạch đóng mới các tàu chở dầu/hóa chất, gồm 2 tàu trọng tải 13.100 DWT và một tàu trọng tải 7.500 DWT.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 473,5 tỷ đồng, tăng 25,7% so với đầu năm. Riêng vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 75,3%, lên 304,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 632,8 tỷ đồng, tăng 46,1% so với thời điểm đầu năm.