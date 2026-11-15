Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khai trương 2 cửa hàng cà phê Trung Nguyên tại Mỹ chỉ trong một ngày, tham vọng phủ 100 điểm bán

Thông tin từ fanpage tập đoàn cho biết, ngày 14/11, cửa hàng Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend chính thức khai trương tại thành phố Huntington Beach, quận Orange, bang California, Mỹ.

Địa điểm mới nằm tại số 18645 Beach Boulevard. Đây là cửa hàng Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend thứ 5 và là quán thứ 16 của thương hiệu tại thị trường Mỹ.

Cùng ngày, tập đoàn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng khai trương cửa hàng Trung Nguyên E-Coffeetại Austin, bang Texas (Mỹ), đánh dấu địa điểm thứ 8 của thương hiệu này tại thị trường Mỹ.

Cửa hàng tọa lạc tại địa chỉ 7020 Easy Wind Dr. Trước thời điểm khai trương, địa điểm đã mở cửa thử nghiệm, phục vụ khách từ 8h đến 20h hằng ngày.

Trung Nguyên E-Coffee và Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend là hai mô hình chuỗi thuộc Tập đoàn Trung Nguyên Legend, nhưng định vị khác nhau về phân khúc khách hàng, quy mô và mục đích trải nghiệm.

Mô hình Trung Nguyên E-Coffee là hệ thống cửa hàng bán lẻ và khởi nghiệp/nhượng quyền với chi phí thấp. Cửa hàng hướng đến phân khúc bình dân, giới trẻ, dân văn phòng, học sinh - sinh viên và các đối tượng cần sự nhanh chóng, tiện lợi.

Trong khi đó, mô hình Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend được định vị là không gian thưởng lãm cà phê cao cấp, được thiết kế theo tinh thần hội tụ 3 nền văn minh cà phê lớn trên thế giới: Ottoman - Roman - Thiền. Không chỉ bán đồ uống, đây là nơi tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa, trình diễn nghệ thuật pha chế, thưởng thức Thiền Cà Phê và lan tỏa triết lý "Cà phê Đạo" của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bên trong cửa hàng Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend vừa khai trương. Ảnh: Fanpage Trung Nguyên Legend.

Việc mở thêm điểm bán trên nằm trong kế hoạch mở rộng hệ thống của Trung Nguyên Legend tại Mỹ. Trong năm 2026, doanh nghiệp liên tiếp phát triển các địa điểm mới tại bang Texas, trong đó có Katy, Garland và Frisco.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu nâng quy mô lên 100 cửa hàng trong tương lai.

Ngoài Mỹ, Trung Quốc cũng là thị trường trọng điểm trong kế hoạch phát triển quốc tế của doanh nghiệp do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập. Tính đến tháng 8/2026, thương hiệu có hơn 30 cửa hàng tại quốc gia này, hiện diện ở nhiều đô thị như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thành Đô, Tô Châu và Đông Hưng.

Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 1.000 cửa hàng tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng định hướng mở rộng hoạt động tại Australia, Canada, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Ở quy mô toàn hệ thống, Trung Nguyên Legend cho biết đã có hơn 1.000 quán cà phê tại Việt Nam và các thị trường quốc tế tính đến tháng 10/2026.