Bắt giang hồ mạng Hiệp “đen” nổi tiếng trên TikTok: Khám xét khách sạn Hồng Hạnh phát hiện súng giấu trên trần nhà

Ngày 6/11, Công an TP.HCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hiệp (tức Hiệp “đen”, sinh năm 1971) cùng 13 người liên quan trong vụ án liên quan đến các clip giang hồ mạng, hoạt động cho vay lãi nặng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ảnh: Công an TP.HCM

Theo cơ quan công an, Hiệp là chủ khách sạn Hồng Hạnh tại xã Hiệp Phước, TP.HCM. Từ năm 2017, người này thường xuyên sử dụng Facebook để đăng tải các video giao lưu, ăn uống, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Muốn tạo dựng hình ảnh có thế lực, Hiệp đã khởi xướng, cùng những người quen biết phân vai, dàn dựng các clip mang nội dung giang hồ rồi đăng tải lên Facebook, YouTube và TikTok.

Các video thường có cảnh rượt đuổi, đánh nhau, sử dụng gậy và súng mô hình để giải quyết mâu thuẫn. Trong đó, Hiệp được xây dựng hình ảnh là một “đại ca” với biệt danh “A2”.

Ảnh: Công an TP.HCM

Cơ quan điều tra xác định một video dài 39 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ bị truy đuổi, sau đó gặp nhóm của Hiệp. Trong cảnh quay, Hiệp cầm súng mô hình, ra hiệu cho những người đi cùng lao vào đánh, rượt đuổi nhóm còn lại.

Ngày 15/6/2020, Trịnh Quốc Long (tức Long “dê”) đăng tải video này lên tài khoản TikTok “Longdebd1978”, thu hút 13.300 lượt xem.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trên mạng xã hội, quá trình mở rộng điều tra, công an phát hiện Hiệp cùng Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa có hành vi cho vay lãi nặng. Nhóm này sử dụng tiền để cho người khác vay với lãi suất từ 10%/tháng, tương đương 120%/năm, trở lên.

Đáng chú ý, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiệp tại khách sạn Hồng Hạnh, lực lượng chức năng phát hiện một khẩu súng hơi báng gỗ được cất giấu trên trần phòng ngủ. Khẩu súng được xác định là vũ khí quân dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hiệp về ba tội danh: “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Nguyễn Sơn Lâm và Nguyễn Trung Nghĩa bị khởi tố về hai tội danh đầu tiên. 11 bị can còn lại bị khởi tố về tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tung hô, lan truyền các nội dung cổ súy bạo lực, đồng thời cảnh giác với những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để phô trương thanh thế và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.