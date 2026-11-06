FPT AI Factory được vinh danh tại Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2026

‏Nền tảng cung cấp hạ tầng tính toán và các công cụ hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và nhà phát triển xây dựng, triển khai ứng dụng AI.‏

‏AI Awards 2026 do Báo VnExpress tổ chức trong khuôn khổ AI4VN, nhằm ghi nhận các sản phẩm, giải pháp AI tiêu biểu, doanh nghiệp phát triển và ứng dụng AI hiệu quả, cùng những cá nhân có đóng góp nổi bật trong nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.‏

‏Nền tảng Made by FPT hỗ trợ phát triển AI từ mô hình đến ứng dụng‏

‏Đến tháng 10/2026, theo số liệu của FPT, FPT AI Factory đã phục vụ hơn 34.000 nhà phát triển AI và hơn 2.000 doanh nghiệp trên toàn cầu. Với hạ tầng tại Việt Nam và Nhật Bản, nền tảng hỗ trợ các khâu nghiên cứu, huấn luyện, tinh chỉnh mô hình và vận hành ứng dụng AI.‏

‏FPT AI Factory cho phép khách hàng sử dụng tài nguyên tính toán theo nhu cầu mà không phải tự đầu tư và quản lý toàn bộ hệ thống hạ tầng vật lý. Thông qua dịch vụ GPU Cloud (điện toán đám mây sử dụng bộ xử lý đồ họa) và các công cụ phát triển AI, khách hàng có thể lựa chọn, mở rộng tài nguyên phù hợp với từng giai đoạn phát triển sản phẩm.‏

‏Nền tảng đáp ứng nhu cầu tính toán lớn khi phát triển AI tạo sinh, thực hiện suy luận và vận hành các hệ thống AI có khả năng xử lý nhiệm vụ theo mục tiêu. Hạ tầng tính toán cùng các công cụ chuyên dụng hỗ trợ doanh nghiệp đưa mô hình từ nghiên cứu, thử nghiệm vào ứng dụng thực tế. Nền tảng FPT AI Factory có hạ tầng tại Việt Nam và Nhật Bản, cung cấp dịch vụ GPU Cloud (điện toán đám mây sử dụng bộ xử lý đồ họa) cùng các công cụ phát triển AI. Doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và nhà phát triển có thể sử dụng tài nguyên tính toán theo nhu cầu để xây dựng, huấn luyện, tinh chỉnh và vận hành mô hình mà không phải tự đầu tư, quản lý toàn bộ hạ tầng vật lý. Nền tảng hỗ trợ khách hàng mở rộng tài nguyên theo từng giai đoạn, từ nghiên cứu, thử nghiệm đến triển khai ứng dụng thực tế.‏

‏Trước đó, các sản phẩm AI của FPT đã nhận giải tại AI Awards qua nhiều năm. Năm 2024, FPT AI Mentor nhận danh hiệu "Giải pháp AI xuất sắc", còn CodeVista vào Top 5 Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc. Năm 2025, FPT AI Agents tiếp tục góp mặt trong Top 3 Giải pháp AI xuất sắc nhất năm.‏

‏Chuyên gia FPT chia sẻ cách ứng dụng AI để tối ưu quy trình doanh nghiệp‏

‏Trong khuôn khổ sự kiện AI4VN 2026, ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đổi mới sáng tạo AI (AI Lab), FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT, trình bày tham luận "Agentic AI: Hình thái Làm việc của Tương lai". Tham luận tập trung vào phân tích Agentic AI (AI tự chủ - các hệ thống AI có thể chủ động lập kế hoạch, sử dụng công cụ và thực hiện nhiệm vụ theo mục tiêu trong phạm vi được giao).‏

Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Đổi mới sáng tạo, FPT Smart Cloud, tập đoàn FPT chia sẻ tại sự kiện.

‏Ông Nguyễn Quang Minh, Tập đoàn FPT đề cập cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam phát triển các AI Agent (tác nhân AI) phù hợp với nghiệp vụ, ngôn ngữ và môi trường vận hành trong nước. Để đưa các tác nhân này vào công việc, doanh nghiệp cần kết nối dữ liệu, tích hợp phần mềm, điều phối quy trình và thiết lập cơ chế kiểm soát hoạt động của AI.‏

‏Tại sự kiện, FPT giới thiệu FPT AI EOS, nền tảng điều phối và vận hành tác nhân AI trong quy trình nghiệp vụ. Nền tảng hỗ trợ kết nối các tác nhân với phần mềm doanh nghiệp đang sử dụng, phân công nhiệm vụ và chuyển những quyết định cần phê duyệt tới nhân sự phụ trách. Các tác nhân có thể hỗ trợ chăm sóc khách hàng, bán hàng, quản lý hợp đồng và xử lý thông tin.‏

‏FPT cũng giới thiệu FPT Token Factory, dịch vụ giúp doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các mô hình AI để phát triển ứng dụng, cùng FPT Kubernetes Engine với GPU, nền tảng hỗ trợ triển khai, quản lý ứng dụng AI và phân bổ tài nguyên tính toán theo nhu cầu. Doanh nghiệp có thể sử dụng các nền tảng độc lập hoặc kết hợp tùy theo nhu cầu và yêu cầu kiểm soát mô hình, dữ liệu, hạ tầng.‏