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Vừa tăng vốn gần 37.000 tỷ đồng, Đại Quang Minh của đại gia 'Khoa Khàn' được giao 4,3ha đất vàng Thủ Thiêm

| | Doanh nghiệp

Vừa tăng vốn gần 37.000 tỷ đồng, Đại Quang Minh của đại gia 'Khoa Khàn' được giao 4,3ha đất vàng Thủ Thiêm

Sau khi tăng vốn điều lệ lên gần 37.000 tỷ đồng, Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh của đại gia Trần Đăng Khoa (Khoa Khàn) tiếp tục được TP.HCM giao 4 lô đất với tổng diện tích gần 43.000m2 tại Thủ Thiêm để thanh toán hợp đồng BT xây dựng cầu Ba Son.

Theo quyết định ngày 5/11 của UBND TP.HCM, 4 lô đất được giao gồm 6-2, 6-5, 6-6 và 6-7, thuộc Khu chức năng số 6, phường An Khánh. Cụ thể, lô 6-2 có diện tích 9.130m2, lô 6-5 rộng 10.572m2, lô 6-6 rộng 5.874m2 và lô 6-7 rộng 17.386m2.

Quỹ đất này được quy hoạch phát triển chung cư, khu nhà ở phức hợp, thương mại dịch vụ đa chức năng và bệnh viện quốc tế. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định giao đất.

Việc giao đất được thực hiện theo cơ chế đặc thù, không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là quỹ đất dùng để thanh toán hợp đồng BT xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 mà TP.HCM ký với Đại Quang Minh năm 2015.

Sau khi giá đất được xác định, Sở Tài chính sẽ đối chiếu giá trị quỹ đất với khoản thanh toán theo hợp đồng BT, đồng thời tham mưu xử lý phần chênh lệch và các nghĩa vụ tài chính phát sinh, nếu có. Đại Quang Minh sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đại Quang Minh và dấu ấn tại Thủ Thiêm

Đại Quang Minh là doanh nghiệp gắn liền với quá trình phát triển hạ tầng và đô thị tại Thủ Thiêm. Công ty là chủ đầu tư Khu đô thị Sala, đồng thời tham gia phát triển các tuyến đường chính, quảng trường trung tâm, công viên bờ sông và cầu Ba Son.

Doanh nghiệp hiện do ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh "Khoa Khàn", giữ chức Chủ tịch HĐQT. Đại Quang Minh cũng là một trong những thành viên đứng đầu liên danh đề xuất thực hiện dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, cùng CTCP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Hòa Phát (HPG).

Đại Quang Minh của đại gia 'Khoa Khàn' được giao gần 43.000m2 đất vàng Thủ Thiêm - Ảnh 1.

Đại Quang Minh hiện do ông Trần Đăng Khoa, thường được biết đến với biệt danh "Khoa Khàn", giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Dự án này được đề xuất triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, trong giai đoạn 2026-2038. Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418 ha, trải dài từ khu vực cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, được chia thành 17 dự án thành phần.

Tổng mức đầu tư của dự án được đề xuất khoảng 714.000 tỷ đồng, trong khi một phương án khác từng đề cập con số khoảng 855.000 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, năm 2025, Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 4.070 tỷ đồng, tăng hơn 22 lần so với năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 32.000 tỷ đồng, nợ phải trả khoảng 35.000 tỷ đồng. Tổng tài sản theo đó vào khoảng 67.000 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu khởi công 42 dự án, hoàn thành 12 dự án và dự kiến giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng chi phí đầu tư. Doanh thu mục tiêu trong năm nay là 12.000 tỷ đồng, với kỳ vọng tăng lên 37.000 tỷ đồng vào năm 2027.

Một thay đổi đáng chú ý khác là ngành nghề kinh doanh chính của Đại Quang Minh. Theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 7/9, doanh nghiệp chuyển ngành nghề kinh doanh chính từ kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê sang xây dựng công trình đường sắt.

Theo dữ liệu đăng ký kinh doanh mới nhất vào ngày 23/10, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ từ 32.295 tỷ đồng lên 36.896 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.601 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin về cơ cấu cổ đông sau đợt tăng vốn không được công bố.

Theo Lệ Chi

vietnamdaily

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