Lãnh đạo Idico đăng ký mua 4,4 triệu cổ phiếu IDC

Tổng Công ty Idico - CTCP (MCK: IDC, sàn HNX) vừa công bố văn bản thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, ông Đặng Việt Dũng vừa đăng ký mua vào 4,4 triệu cổ phiếu IDC nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/11/2026 đến ngày 10/12/2026 bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Đặng Việt Dũng sẽ tăng sở hữu từ gần 10,6 triệu cổ phiếu lên gần 15 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 2,53% lên 3,59% vốn tại Idico.

Được biết, ông Đặng Việt Dũng đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc tại Idico, đồng thời cũng chính là con trai của ông Đặng Chính Trung- Tổng Giám đốc.

Ảnh minh họa: IDC

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Idico ghi nhận doanh thu thuần gần 2.075,6 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 671,8 tỷ đồng, giảm 46,6%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 154,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 81,8% so với cùng kỳ; thu nhập khác hơn 14,2 tỷ đồng, tăng 45%.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản chi phí, Idico báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 540,4 tỷ đồng, giảm 44,9% so với quý III/2025.

Theo giải trình của Idico, lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do biến động doanh thu từ các Hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Idico mang về doanh thu thuần gần 5.831,6 tỷ đồng, giảm 9,3% so với 9 tháng đầu năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.541,6 tỷ đồng, giảm 15%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Idico tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 23.631,7 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 8.160,7 tỷ đồng, chiếm 34,5% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 6.574,4 tỷ đồng, chiếm 27,8% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 14.273,1 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 5.497 tỷ đồng, chiếm 38,5% tổng nợ; doanh thu chưa thực hiện dài hạn hơn 5.311 tỷ đồng, chiếm 37,2% tổng nợ.