Bắt sale ô tô Đỗ Xuân Thanh SN 1991

Công an thành phố Quảng Ninh ngày 9/10/2026 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Thanh (sinh năm 1991, nơi thường trú: thôn Khoái Thọ, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Đỗ Xuân Thanh là nhân viên bán hàng (sale) của Công ty Hyundai Quảng Ninh, có địa chỉ tại tổ 3, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh.

Lợi dụng vị trí công việc và lòng tin của khách hàng, Thanh đã tiếp cận, hướng dẫn anh Đào Anh Q. (sinh năm 1997, trú tỉnh Hưng Yên) và chị Phạm Thị Trà G. (sinh năm 1987, trú thành phố Quảng Ninh) thực hiện các thủ tục, ký kết hợp đồng mua xe ô tô Hyundai Tucson 1.6 Turbo.

Đối tượng Đỗ Xuân Thanh (bên phải) tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Quảng Ninh Đối tượng Đỗ Xuân Thanh (bên phải) tại Cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tin tưởng Thanh là nhân viên của đại lý, anh Q. đã chuyển 516 triệu đồng, chị G. chuyển 587,46 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Thanh theo hướng dẫn. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Thanh không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quảng Ninh đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.