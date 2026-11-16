Tôn Đông Á trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% ngay sau khi lên sàn HoSE

CTCP Tôn Đông Á (mã: GDA, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%, tương đương phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu. Về tỷ lệ thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phân bổ quyền là 27/11/2026. Nếu hoàn tất trả cổ tức, Tôn Đông Á sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 1.491 tỷ đồng lên 1.640 tỷ đồng.

Trước khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, GDA cũng vừa hoàn tất trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á đã trả hơn 149 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 9/10/2026. Ngày thanh toán là 4/11/2026.

Ảnh: GDA

Tôn Đông Á tiến hành trả cổ tức ngay sau khi chính thức chuyển sàn sang HoSE vào hôm 12/11/2026, giá tham chiếu 12.000 đồng/cổ phiếu.

Từ năm 2021, Tôn Đông Á đã có ý định IPO và niêm yết lên sàn HoSE nhưng buộc phải dừng khi tình hình tài chính của công ty không đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết.

Cổ phiếu GDA giao dịch trên UPCoM từ tháng 9/2023. Tháng 10/2025, công ty chính thức nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE. Đến tháng 10/2026, mã GDA được chấp thuận niêm yết trên HoSE.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ.

Tuy nhiên, dưới áp lực chi phí cùng với việc thất thu từ hoạt động tài chính đã "kéo lùi" lợi nhuận sau thuế giảm 11% còn 75 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt gần 11.156 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 220 tỷ đồng, giảm 6%.

Tính tới ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Tôn Đông Á tăng 11,2% so với đầu năm, lên mức 13.233 tỷ đồng.

Trong đó, hàng tồn kho chiếm 3.979 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 3.832 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 1.815 tỷ đồng.