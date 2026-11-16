Phát hiện một công ty robot Việt Nam bán hơn 100 cỗ máy cho Samsung, Ford, FedEx…

Theo thông tin trên website chính thức, Techvico đã triển khai thành công hơn 100 robot di động tự hành (AMR), phục vụ khách hàng tại hơn 7 thị trường. Đây là những thiết bị có khả năng tự di chuyển trong nhà máy, kho hàng để vận chuyển nguyên vật liệu, linh kiện và hàng hóa mà không cần người điều khiển trực tiếp.

Techvico có trụ sở tại Hà Nội, được thành lập năm 2019 với vai trò ban đầu là trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trong một nhóm doanh nghiệp công nghệ cảm biến. Khi mới hoạt động, công ty chỉ có 5 nhân sự, tập trung nghiên cứu công nghệ định vị, kết hợp dữ liệu cảm biến và trí tuệ nhân tạo (AI).

Sau giai đoạn nghiên cứu, doanh nghiệp từng bước phát triển các sản phẩm thương mại. Năm 2021, Techvico giới thiệu TVC LOC và TVC NAV, hai giải pháp phục vụ định vị và điều hướng robot. Đến năm 2022, công ty phát triển TVC Fleet+, phần mềm giúp quản lý và điều phối nhiều robot trong cùng một cơ sở sản xuất.

Năm 2023, Techvico mở rộng sang sản xuất robot AMR, ra mắt dòng Picking Assist AMR hỗ trợ công nhân lấy và vận chuyển hàng hóa trong kho. Cũng trong năm này, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành hai dự án tự động hóa robot lớn cho Samsung.

Không chỉ Samsung, Techvico còn công bố trường hợp triển khai robot kéo hàng tự hành Tugging AMR tại Ford Việt Nam vào tháng 3/2025. Thiết bị được sử dụng để kéo các xe chở hàng trong nhà máy, giảm công việc vận chuyển thủ công và hỗ trợ hoạt động logistics nội bộ.

Trên website của Techvico, các thương hiệu Samsung, FedEx, Ford và Brother cùng xuất hiện trong mục khách hàng và đối tác. Techvico cho biết tỷ lệ khách hàng quay lại đạt 50% năm 2025.

Về sản phẩm, Techvico phát triển nhiều dòng robot phục vụ các nhiệm vụ khác nhau, từ robot hỗ trợ lấy hàng, robot nâng hàng đến robot vận chuyển vật liệu giữa các công đoạn sản xuất. Công ty đồng thời cung cấp phần mềm TVC NAV để robot tự xác định vị trí, lập bản đồ và điều hướng, cùng TVC Fleet+ để quản lý hoạt động của cả đội robot.

Các giải pháp này có thể kết nối với hệ thống quản lý kho (WMS), hệ thống điều hành sản xuất (MES) và phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP). Nhờ đó, robot có thể nhận nhiệm vụ vận chuyển trực tiếp từ hệ thống vận hành của nhà máy, thay vì hoạt động riêng lẻ.

Theo báo cáo về ngành robot và tự động hóa Việt Nam do Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Đức (Germany Trade & Invest - GTAI) công bố ngày 12/11/2026, GTAI xếp Techvico vào nhóm doanh nghiệp Việt Nam phát triển robot AMR, phần mềm điều hướng dựa trên công nghệ SLAM và hệ thống quản lý đội robot phục vụ tự động hóa kho hàng, nhà máy.

Theo số liệu dự báo từ Next Move Strategy Consulting, số robot AMR được lắp đặt tại Việt Nam có thể tăng từ khoảng 1.000 thiết bị năm 2025 lên 2.000 thiết bị năm 2026 và đạt 12.000 thiết bị vào năm 2035.