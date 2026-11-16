Công ty con GELEX Industries đang có vốn hóa lớn gấp 1,4 lần công ty mẹ GELEX

Phiên 13/11, cổ phiếu GEE của CTCP Công nghiệp GELEX (GELEX Industries) đóng cửa ở 61.500 đồng/cp, giảm 0,97% so với giá tham chiếu. Với 640,5 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa GEE tương ứng 39.391 tỷ đồng. Cùng phiên, GEX của CTCP Tập đoàn GELEX giảm 2,05% xuống 21.500 đồng/cp; với khoảng 1,31 tỷ cổ phiếu lưu hành, vốn hóa của tập đoàn ở mức 28.132 tỷ đồng. Như vậy, dù là công ty con nhưng vốn hóa của GELEX Industries gấp 1,4 lần công ty mẹ.

Hiện nay, GELEX đang nắm 75,95% vốn điều lệ GELEX Industries. Tính theo giá đóng cửa ngày 13/11, phần vốn này có giá trị thị trường khoảng 29.919 tỷ đồng, cao hơn 6,4% so với toàn bộ vốn hóa của GEX.

Ngoài GELEX Industries, GEX còn nắm 70,21% vốn CTCP Hạ tầng GELEX (HoSE: GEL), với vốn hóa 23.051 tỷ đồng của GEL tại phiên 13/11, phần sở hữu này tương ứng khoảng 16.184 tỷ đồng.

Cộng hai khoản, giá trị thị trường phần vốn GEX nắm tại hai công ty con niêm yết vào khoảng 46.103 tỷ đồng, bằng 1,64 lần vốn hóa của tập đoàn.

Khoảng cách vốn hóa giữa con và mẹ đã thu hẹp trong năm 2026. Phiên cuối năm 2025, vốn hóa GEE đạt 89.853 tỷ đồng, gấp 2,28 lần mức 39.345 tỷ đồng của GEX. Tính từ đầu năm đến 13/11, vốn hóa GEE giảm 56%, tương đương 50.462 tỷ đồng, trong khi vốn hóa GEX giảm 29%, tương đương 11.212 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, GELEX Industries đạt doanh thu thuần 9.672 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 1.013 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 26.293 tỷ đồng, tăng 44%; lợi nhuận trước thuế 2.718 tỷ đồng, giảm 23% do cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận gần 1.473 tỷ đồng lãi từ thoái vốn các khoản đầu tư, trong khi năm nay không phát sinh khoản thu nhập này. Loại trừ yếu tố trên, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi tăng 32%.

Sau 9 tháng, GEE hoàn thành 96,5% kế hoạch doanh thu 27.242 tỷ đồng và 100,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.705 tỷ đồng đặt ra cho năm 2026.

Ở cấp tập đoàn, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của GELEX ghi nhận doanh thu thuần 13.957 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận gộp 2.778 tỷ đồng, tăng 52%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 5%; lợi nhuận sau thuế 882 tỷ đồng, tăng 13%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.817 tỷ đồng, tăng 17%.