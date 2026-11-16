Việt Nam được hãng mì cay Hàn Quốc doanh số 10 tỷ gói chọn làm nơi xây nhà máy hơn 4.000 tỷ đồng

Từ một thương hiệu mì cay nổi tiếng trên mạng xã hội, Buldak đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn thực phẩm Hàn Quốc Samyang Foods. Sức tiêu thụ trên toàn cầu lớn đến mức doanh nghiệp liên tục mở rộng công suất sản xuất, từ Hàn Quốc sang Trung Quốc và nay là Việt Nam.

Theo công bố hồi tháng 6/2026, tổng lượng mì Buldak bán ra kể từ khi ra mắt năm 2012 đã vượt 10 tỷ gói, mang lại doanh số tích lũy hơn 7.000 tỷ won. Thương hiệu này hiện có mặt tại khoảng 100 quốc gia, với sản lượng bán hàng hằng năm khoảng 2 tỷ gói, tương đương trung bình 63 gói mỗi giây.

Ngày 11/11, Samyang Foods tiếp tục công bố kế hoạch đầu tư 218,6 tỷ won, tương đương khoảng 4.200 tỷ đồng, xây dựng một nhà máy sản xuất mì tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Đây sẽ là cơ sở sản xuất thứ hai của Samyang ở nước ngoài, sau nhà máy đang được xây dựng tại Gia Hưng, Trung Quốc.

Nhà máy tại Bắc Ninh có thể sản xuất hơn 1 tỷ gói mì mỗi năm

Theo thông tin công bố trên hệ thống điện tử của cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc, Samyang Foods sẽ thành lập pháp nhân sản xuất tại Việt Nam, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy có diện tích nhà xưởng đủ để bố trí tối đa 8 dây chuyền.

Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến triển khai một dây chuyền mì không chiên. Khoản đầu tư 218,6 tỷ won đã công bố bao gồm đất đai, xây dựng nhà xưởng và thiết bị cho dây chuyền đầu tiên. Các dây chuyền bổ sung sẽ được quyết định theo nhu cầu thị trường trong tương lai.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Samyang đưa công nghệ sản xuất mì không chiên vào một cơ sở sản xuất ở nước ngoài. Khác với Buldak truyền thống sử dụng sợi mì chiên qua dầu, công nghệ này phục vụ các dòng mì sấy khô như Tanggle.

Theo kế hoạch, công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 31/1/2029.

Báo cáo ngày 12/11 của Hanwha Investment & Securities đánh giá, khi mở rộng đầy đủ 8 dây chuyền, nhà máy tại Việt Nam có thể đạt công suất khoảng 1,12 tỷ gói mì mỗi năm.

Quyết định đầu tư xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Samyang Foods công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 cao nhất lịch sử. Trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9, doanh thu tập đoàn đạt 791,8 tỷ won, tăng 25,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hoạt động đạt 196,2 tỷ won, tăng tới 49,9%, tương ứng biên lợi nhuận hoạt động 24,8%.

Động lực lớn nhất đến từ thị trường quốc tế. Doanh thu nước ngoài trong quý đạt 660,8 tỷ won, tăng 29,4% và chiếm 83,5% tổng doanh thu. Riêng doanh thu của pháp nhân tại Mỹ tăng 36,6%, đạt 212,5 tỷ won, trong khi pháp nhân Trung Quốc ghi nhận 208,9 tỷ won. Doanh thu tại thị trường châu Âu đạt 86,9 tỷ won.

Vì sao Samyang chọn Việt Nam để phục vụ cả thị trường châu Âu?

Không đơn thuần nhắm đến thị trường nội địa Việt Nam, Samyang Foods đang tính toán phân chia hoạt động sản xuất theo từng khu vực.

Theo truyền thông Hàn Quốc, nhà máy Gia Hưng tại Trung Quốc được định hướng phục vụ thị trường nước này. Trong khi đó, nhà máy Bắc Ninh được kỳ vọng trở thành trung tâm cung ứng cho thị trường ASEAN và châu Âu.

Samyang đánh giá Việt Nam có lợi thế về chi phí nguyên liệu, đặc biệt là bột mì và dầu cọ, cùng chi phí lao động. So với phương án xây dựng nhà máy tại Mỹ hoặc châu Âu, doanh nghiệp cho rằng Việt Nam có thể giúp rút ngắn thời gian cấp phép và xây dựng, đồng thời tiết giảm chi phí đầu tư, vận hành.

Việc bố trí thêm một cứ điểm sản xuất cũng giúp Samyang hạn chế sự phụ thuộc vào một quốc gia trước những rủi ro địa chính trị, logistics và thuế quan.

Theo phân tích của Hanwha Investment & Securities, giá bán sản phẩm Samyang tại thị trường châu Âu được ước tính cao hơn ít nhất 50% so với Trung Quốc. Vì vậy, việc phát triển một cơ sở phục vụ khu vực có giá bán cao như châu Âu có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng doanh thu cho doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng là một trong những thị trường mì ăn liền lớn nhất thế giới. Số liệu của Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới cho thấy người Việt tiêu thụ khoảng 8,23 tỷ suất mì trong năm 2025, đứng thứ tư toàn cầu.

Nếu kế hoạch được triển khai theo đúng lộ trình, từ năm 2029, Việt Nam sẽ góp mặt trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của một trong những thương hiệu mì cay nổi tiếng nhất Hàn Quốc.