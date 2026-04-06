Thương hiệu mì "hai con tôm" huyền thoại báo lãi thấp nhất 4 năm

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 công bố mới đây, Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (mã chứng khoán: CMN) ghi nhận doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ, lên hơn 802 tỉ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Nguồn thu chủ yếu đến từ thị trường nội địa.

Tuy nhiên, do chi phí gia tăng, cho nên sau khi khấu trừ lãi sau thuế của doanh nghiệp này chỉ còn đạt 20 tỉ đồng, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm.

Mới đây, HĐQT của Colusa - Miliket đã trình lên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 phương án phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Colusa - Miliket tại khu vực miền Nam.

Theo nội dung tờ trình, dự án dự kiến được triển khai trên khu đất có diện tích khoảng 39.600m2, với tổng công suất thiết kế 49.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Địa điểm xây dựng đặt tại Khu công nghiệp Giang Điền, tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư ước tính trong khoảng 800-900 tỉ đồng. Con số chính thức sẽ được xác định sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.

Thương hiệu mì "hai con tôm" báo lãiu thấp nhất trong vòng 4 năm

Bên cạnh đó, Colusa - Miliket cũng đề xuất việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp tại Công ty CP Thái Nga Đồng Nai từ bên liên quan là Công ty TNHH Dịch vụ- Thương mại Mesa (cổ đông lớn của Colusa - Miliket).

Mục tiêu của giao dịch nhằm đảm bảo quyền sử dụng khu đất phục vụ dự án, bao gồm phương án nhận chuyển nhượng doanh nghiệp đang sở hữu khu đất.

Giá trị dự kiến của giao dịch này vào khoảng 200 tỉ đồng, trong đó mức định giá chủ yếu dựa trên giá trị quyền sử dụng đất.

Colusa - Miliket là đơn vị sở hữu thương hiệu mì gói "hai con tôm" nổi tiếng. Sản phẩm này xuất hiện trên thị trường từ trước năm 1975, với bao bì giấy kraft đặc trưng, từng được người tiêu dùng ưa chuộng và có giai đoạn gần như chiếm lĩnh thị phần trong nước.

Mặc dù thị phần đã thu hẹp đáng kể so với thời hoàng kim, thương hiệu mì gói này vẫn đang hiện diện trên các kệ siêu thị, nhà hàng, tạp hóa, quán ăn vỉa hè...