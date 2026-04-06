Traphaco đặt kế hoạch 306 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2026, tăng 10%

Ngành dược Việt Nam đang bước vào giai đoạn “lọc chuẩn, nâng chuẩn” sau khi Luật Dược sửa đổi có hiệu lực. Các chính sách mới về đăng ký thuốc, tiêu chuẩn sản xuất, kê đơn điện tử, truy xuất nguồn gốc… đang tạo ra một “hàng rào kỹ thuật” ngày càng khắt khe.

Làn sóng rà soát pháp lý gần đây khiến nhiều số đăng ký thuốc bị thu hồi, không ít doanh nghiệp dưới chuẩn buộc phải thu hẹp hoạt động. Đây là quá trình thanh lọc mở ra khoảng trống thị phần cho các doanh nghiệp có nền tảng tốt.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu thị trường cũng đang thay đổi nhanh chóng. Người tiêu dùng không chỉ tìm kiếm sản phẩm hiệu quả mà còn đòi hỏi tính an toàn, nguồn gốc rõ ràng và bằng chứng khoa học. Kênh phân phối cũng dịch chuyển mạnh sang chuỗi nhà thuốc hiện đại và thương mại điện tử.

Trong bối cảnh đó, CTCP Traphaco (TRA) đã trải qua năm 2025 với doanh thu hợp nhất 2.657 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 8% - cao hơn đáng kể so với trung bình 5% của ngành.

Kênh OTC tiếp tục đóng vai trò trụ cột trong cơ cấu doanh thu của Traphaco với gần 89%, tăng trưởng 10,5%. Đáng chú ý hơn là chuyển dịch trong cấu trúc khi kênh chuỗi tăng trưởng 23%, kênh thương mại điện tử tăng vọt 3 lần, mảng Đông dược cao cấp tăng 68%, mảng Tân dược chất lượng cao tăng 31%.

Traphaco đã thực hiện tái cấu trúc hệ thống kinh doanh OTC khi tinh gọn 26 chi nhánh cấp 2, chuyển sang mô hình 3 chi nhánh cấp 1, đồng thời thành lập công ty phân phối chuyên biệt, tăng kiểm soát và tối ưu nguồn lực.

Năm 2026, Traphaco đặt mục tiêu doanh thu 2.916 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 306 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 10%. Mục tiêu thậm chí thách thức hơn cho giai đoạn 2025-2030.

Năm 2025, Công ty đã triển khai 18 sản phẩm mới ra thị trường. Trong mảng đông dược, song song với nghiên cứu sản phẩm mới, Công ty cải tiến dạng bào chế và nâng cao hồ sơ khoa học cho các sản phẩm chủ lực, gắn với vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP-WHO.

Đối với sản phẩm Tân dược, Traphaco tập trung phát triển các thuốc generic chất lượng cao thông qua tự nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Cùng với đó Công ty cũng triển khai thử tương đương sinh học (BE) cho nhiều sản phẩm, mở rộng danh mục thuốc tham gia đấu thầu. Năm 2025, đã có 11 sản phẩm mới tân dược được triển khai và đã thử đương đương sinh học thành công cho 6 sản phẩm.

“Ngành dược muốn có 1 sản phẩm mới cần đến 4-5 năm, bởi vậy, Traphaco luôn xác định tập trung đầu tư cho nghiên cứu phát triển. Chiến lược đầu tư mạnh cho R&D của Traphaco không chỉ góp phần duy trì tăng trưởng doanh thu trong ngắn hạn mà còn tạo nền tảng vững chắc về sản phẩm, công nghệ và chất lượng để Công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường”, bà Đào Thuý Hà, Tổng giám đốc Traphaco chia sẻ.