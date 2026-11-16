Phát hiện thêm 3 siêu máy bay của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại Pháp vừa sơn xong, mở ra đơn hàng 15,2 tỷ USD

Theo nhật ký quan sát máy bay tại sân bay Toulouse-Blagnac (Pháp) ngày 13/11/2026 do chuyên trang DigitalAirliners công bố, có ít nhất 4 chiếc Airbus A330-900neo dành cho Vietjet, hãng hàng không gắn với nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, đang ở những giai đoạn hoàn thiện khác nhau.

Trong đó, chiếc đầu tiên mang số xuất xưởng MSN 2150, dự kiến đăng ký VN-A821, đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 12/11 với số đăng ký thử nghiệm F-WWKY. Đây là dòng máy bay thân rộng thế hệ mới có trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 253 tấn.

Ngoài chiếc VN-A821, nhật ký ngày 13/11 tiếp tục ghi nhận 3 máy bay khác dành cho Vietjet. Cụ thể, chiếc MSN 2154, dự kiến mang số đăng ký VN-A822, xuất hiện tại khu vực nhà chứa máy bay A330 với lớp sơn ngoại thất hoàn chỉnh.

Chiếc tiếp theo mang số xuất xưởng MSN 2165, dự kiến đăng ký VN-A823, cũng đã được sơn hoàn chỉnh và xuất hiện tại khu vực sân đỗ phía bắc của cơ sở sản xuất Airbus.

Trong khi đó, chiếc thứ tư mang số xuất xưởng MSN 2168, sử dụng số đăng ký thử nghiệm F-WWYY, đã được sơn phần đuôi theo nhận diện Vietjet, nhưng thân máy bay vẫn ở trạng thái sơn lót. Số đăng ký chính thức tại Việt Nam của chiếc này chưa được xác nhận.

Trước đó, Vietjet đã ký thỏa thuận đặt mua tổng cộng 40 máy bay A330neo của Airbus, với giá trị theo giá niêm yết được công bố khoảng 15,2 tỷ USD, tương đương gần 390.000 tỷ đồng. Việc những chiếc máy bay đầu tiên lần lượt xuất hiện tại Pháp cho thấy đơn hàng máy bay thân rộng quy mô lớn của hãng đang bước vào giai đoạn hiện thực hóa.



