Nóng: 17 cổ phiếu BĐS, bán lẻ, bảo hiểm rơi về đáy nhiều năm trong cùng 1 ngày, 3 mã phá đáy trên 7 năm

VN-Index kết phiên 16/11 tại 1.736,89 điểm, tăng 1,96 điểm, tương ứng 0,11% so với phiên trước.

Tuy nhiên, theo thống kê, 17 mã đóng cửa phiên 16/11 ở mức thấp nhất trong ít nhất 13 tháng. Cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát giảm 1,4% xuống 3.410 đồng, mức thấp nhất trong 8,3 năm bắt đầu từ tháng 7/2018.

Cổ phiếu APC của CTCP Chiếu xạ An Phú giảm 7,4% xuống 5.000 đồng, thấp nhất trong chuỗi dữ liệu 16,8 năm tính từ tháng 2/2010. Chiếu xạ An Phú bị HOSE hủy niêm yết bắt buộc vào năm 2024 sau ba năm lỗ liên tiếp và hiện giao dịch trên UPCoM.

Còn TAR của CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An giảm 9,5% xuống 1.900 đồng, thấp nhất kể từ tháng 2/2019.

PTI của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện giảm 8,5% xuống 17.200 đồng, mức thấp nhất 3,9 năm. Thanh khoản phiên 16/11 chỉ đạt 1.580 cổ phiếu khớp lệnh.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026, lũy kế 9 tháng PTI thu khoảng 3.292 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm hơn 2.500 tỷ đồng, tăng 4%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng giảm 16% xuống 196 tỷ đồng, riêng quý 3 đạt gần 64 tỷ đồng, giảm 15%.

Cùng ngành, MIG của Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội giảm 0,7% xuống 14.900 đồng, thấp nhất 13 tháng kể từ phiên 20/10/2025. Báo cáo tài chính quý 3/2026 cho thấy doanh thu phí bảo hiểm gốc 9 tháng của MIG đạt hơn 5.064 tỷ đồng, tăng 32%, nhưng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 24% lên gần 2.978 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 351 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với 385 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Ở nhóm chứng khoán, APS của CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương giảm 4,4% xuống 4.300 đồng, thấp nhất 4 năm, với hơn 713.000 cổ phiếu khớp lệnh, tương đương khoảng 3 tỷ đồng, cao nhất trong nhóm 17 mã. Quý 3/2026, doanh thu hoạt động của APS giảm 90% xuống gần 10 tỷ đồng, trong đó lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ giảm 95%, trong khi tổng chi phí hoạt động tăng 45% lên khoảng 57 tỷ đồng. Công ty lỗ sau thuế khoảng 43 tỷ đồng, trái chiều với khoản lãi khoảng 44 tỷ đồng cùng kỳ, kéo lũy kế 9 tháng về mức lỗ khoảng 19 tỷ đồng.

Với HPX, giá cổ phiếu tiếp tục giảm dù lãnh đạo công ty đã mua vào lượng lớn cổ phiếu trong thời gian gần đây. Vợ của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải - bà Chu Thị Lương vừa mua vào 15 triệu cổ phiếu HPX từ 17/9 đến 16/10/2026, tỷ lệ sở hữu của 2 vợ chồng đạt 23,3% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Các mã còn lại trải trên nhiều nhóm ngành. Ở nhóm dịch vụ tiện ích, SBA giảm 2,2% xuống 22.700 đồng, thấp nhất 2,8 năm, còn GSM giảm 4,9% xuống 21.400 đồng, thấp nhất 19 tháng. TCL thuộc nhóm hàng hóa và dịch vụ công nghiệp chỉ giảm 0,3% xuống 28.500 đồng nhưng đã về mức thấp nhất 3,6 năm.

Ở nhóm bán lẻ, CMV giảm 4,3% xuống 6.720 đồng, thấp nhất 6 năm, còn DST giảm 4,9% xuống 3.900 đồng, thấp nhất 23 tháng với hơn 240.000 cổ phiếu khớp lệnh. Nhóm tài nguyên có ba mã gồm MGC giảm 9,1% xuống 9.000 đồng, CAP giảm 3,2% xuống 36.200 đồng sau khi có lúc chạm giá sàn 33.700 đồng trong phiên, và SMC giảm 0,3% xuống 9.470 đồng. VE1 đóng cửa ở giá sàn 2.500 đồng, giảm 7,4%, thấp nhất 3,5 năm, trong khi NCS giảm 8,8% xuống 30.000 đồng và SVT giảm 4,3% xuống 8.610 đồng.

Phần lớn các mã này có thanh khoản thấp. Chỉ APS, HPX và DST có khối lượng khớp lệnh trên 200.000 cổ phiếu trong phiên, trong khi NCS và VE1 cùng chỉ khớp 400 cổ phiếu, SVT khớp 700 cổ phiếu, còn PTI, APC, CMV và GSM đều dưới 1.600 cổ phiếu.



