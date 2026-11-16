Petrolimex (PLX) dự báo lãi kỷ lục gần 4.500 tỷ đồng trong năm 2026

Theo báo cáo cập nhật mới cập nhất của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) ghi nhận kết quả kinh doanh quý III/2026 tích cực hơn dự phóng, nhờ giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ xăng dầu đều tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý III đạt khoảng 138.000 tỷ đồng, tăng 65,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 93%.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khi giá bán bình quân tăng 27% và sản lượng tiêu thụ tăng 18% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, hiệu quả kiểm soát chi phí được cải thiện, góp phần giúp lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu.

Đáng chú ý, tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên doanh thu trong quý III/2026 giảm từ 4,8% xuống còn 4,1%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Petrolimex đạt doanh thu thuần 373.000 tỷ đồng, tăng 63,7% so với cùng kỳ, hoàn thành 118% kế hoạch năm và 105% dự phóng trước đó của ACBS.

Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, tương đương 139% kế hoạch cả năm và hoàn thành 100% dự báo trước đây của đơn vị phân tích.

Trước kết quả kinh doanh tích cực, ACBS điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận năm 2026 của Petrolimex thêm 18% so với dự phóng trước đó. Lợi nhuận ròng cả năm được kỳ vọng đạt 4.465 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2025.

Doanh thu thuần dự kiến đạt 473.790 tỷ đồng, tăng 53%. EPS ước đạt 2.178 đồng/cổ phiếu, trong khi ROE cải thiện lên 15%, so với mức 10% của năm 2025.

Đối với năm 2027, ACBS dự báo sản lượng tiêu thụ xăng dầu của Petrolimex tiếp tục tăng khoảng 6%. Tuy nhiên, giả định giá dầu Brent giảm xuống dưới 90 USD/thùng, tương đương giảm 8% so với năm trước, có thể tạo áp lực lên giá bán.

Theo đó, tăng trưởng sản lượng chỉ bù đắp được một phần tác động tiêu cực từ giá dầu, khiến doanh thu thuần năm 2027 dự kiến giảm khoảng 1%, còn 467.991 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng được dự báo đạt 4.271 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với năm 2026.

Biên lợi nhuận gộp cũng được dự báo thu hẹp nhẹ 0,1 điểm phần trăm, từ 5,9% xuống 5,8%.

Một yếu tố đáng chú ý khác đối với triển vọng của Petrolimex là những thay đổi trong chính sách điều hành thị trường xăng dầu.

Theo ACBS, Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, theo hướng gia tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong việc xác định giá bán và điều chỉnh tổ chức hệ thống phân phối.

Nếu được ban hành theo định hướng này, các doanh nghiệp đầu ngành như Petrolimex có thể hưởng lợi nhờ khả năng cải thiện biên lợi nhuận. Với quy mô hoạt động lớn, hệ thống kho bãi và mạng lưới bán lẻ rộng khắp, PLX được đánh giá có lợi thế trong việc thích ứng với những thay đổi của cơ chế kinh doanh mới.

Trên cơ sở cập nhật triển vọng lợi nhuận, ACBS nâng dự báo lợi nhuận năm 2026 thêm 18% và năm 2027 thêm 17% so với dự phóng cũ. Đơn vị này đưa ra giá mục tiêu đến năm 2027 ở mức 42.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 26% so với thị giá 33.500 đồng/cổ phiếu tại thời điểm báo cáo.

Tính thêm suất sinh lợi cổ tức kỳ vọng 3%, tổng tỷ suất sinh lợi dự kiến đạt 29%. ACBS duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PLX.

Theo báo cáo, Petrolimex hiện có vốn hóa khoảng 43.345 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông tập trung với SCIC nắm giữ 75,87% vốn điều lệ và Eneos Việt Nam sở hữu 13,08%.