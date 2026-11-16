Khởi tố Giám đốc Redeyes Thái Thị Thu Đào: Huy động hơn 1.343 tỷ đồng, lấy tiền đầu tư vàng ảo

Ngày 16/11, Công an TP.HCM thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam bà Thái Thị Thu Đào (sinh năm 1980), Tổng giám đốc Công ty CP Redeyes, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Bà Đào đồng thời là đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang.

Theo cơ quan điều tra, bà Đào từng đầu tư vàng trực tuyến trên sàn giao dịch quốc tế XTB thông qua ứng dụng XTB Online Investing nhưng bị thua lỗ. Để có tiền tiếp tục đầu tư, người này đưa ra thông tin gian dối về các thương vụ mua bán đất, tự xác định lợi nhuận và cam kết thời gian quay vòng vốn chỉ từ 5 đến 10 ngày nhằm thuyết phục người khác góp tiền.

Từ tháng 5 đến tháng 11/2022, bà Đào đã 83 lần đưa ra thông tin mua bán đất, qua đó huy động tổng cộng hơn 1.343 tỷ đồng. Trong số này, gần 1.300 tỷ đồng đã được hoàn trả cho người góp vốn.

Cơ quan điều tra xác định bà Đào sử dụng tiền của người góp sau để trả cho người góp trước, phần còn lại tiếp tục đưa vào giao dịch vàng trực tuyến. Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt bước đầu là hơn 20,5 tỷ đồng.

Ảnh: Công an Tp.HCM

Ngoài ra, thông qua Công ty CP Redeyes, bà Đào còn bị cáo buộc cung cấp thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án để nhiều cá nhân tin tưởng ký thỏa thuận, chuyển tiền.

Sau khi nhận tiền, bà tiếp tục đưa ra thông tin không có thật để yêu cầu chuyển thêm vốn, rồi sử dụng tiền giao dịch vàng trực tuyến trên các sàn Exness và XM. Với thủ đoạn này, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 13,4 tỷ đồng.

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Thái Thị Thu Đào.

Đến nay, cơ quan công an đã làm việc với 8 người bị hại và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.

Công an TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân từng bị bà Đào chiếm đoạt tài sản liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM để trình báo và được giải quyết theo quy định.