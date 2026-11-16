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Xuất hiện siêu tàu mang tên "Việt Nam Thịnh Vượng" dài hơn 3 sân bóng đá, cao bằng tòa nhà 20 tầng, sức chở gần 300.000 tấn: Ai đứng sau?

| | Doanh nghiệp

Xuất hiện siêu tàu mang tên "Việt Nam Thịnh Vượng" dài hơn 3 sân bóng đá, cao bằng tòa nhà 20 tầng, sức chở gần 300.000 tấn: Ai đứng sau?

Mang tên VIETNAM PROSPERITY, con tàu chở dầu thô dài tới 333 m, có trọng tải gần 300.000 tấn. Dù mang tên Việt Nam, con tàu này được đóng tại Hàn Quốc, treo cờ Liberia và do một doanh nghiệp Hàn Quốc quản lý thương mại.

Một hình ảnh về con tàu khổng lồ mang dòng chữ "VIETNAM PROSPERITY" (Việt Nam Thịnh Vượng) đang thu hút sự chú ý. Theo dữ liệu từ các nền tảng theo dõi hàng hải quốc tế VesselFinder và Rynda, đây là tàu chở dầu thô siêu lớn thuộc phân khúc VLCC (Very Large Crude Carrier), mang số đăng ký IMO 9709087.

SIÊU TÀU DÀI HƠN 3 SÂN BÓNG ĐÁ, TRỌNG TẢI GẦN 300.000 TẤN﻿

VIETNAM PROSPERITY được đóng năm 2016 tại nhà máy đóng tàu Hyundai Heavy Industries ở Gunsan, Hàn Quốc. Con tàu dài 333 m, rộng 60 m, có trọng tải toàn phần 299.320 tấn và tổng dung tích 154.875 GT.

Với chiều dài 333 m, con tàu tương đương hơn 3 sân bóng đá tiêu chuẩn FIFA đặt nối tiếp nhau. Kích thước này cũng vượt xa tàu Titanic nổi tiếng, vốn có chiều dài khoảng 269 m, và chỉ ngắn hơn khoảng 4 m so với tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ.

Xuất hiện siêu tàu mang tên "Việt Nam Thịnh Vượng" dài hơn 3 sân bóng đá, cao bằng tòa nhà 20 tầng, sức chở gần 300.000 tấn: Ai đứng sau?- Ảnh 1.

Không chỉ có chiều dài ấn tượng, các tàu VLCC cùng phân khúc còn sở hữu chiều cao rất lớn. Theo hãng vận tải biển Nhật Bản NYK Line, những tàu dầu cỡ 300.000 DWT có chiều cao từ đáy thân tàu đến đỉnh kiến trúc thượng tầng vượt 60 m, tương đương một tòa nhà 20 tầng. 

Về khả năng chuyên chở, một tàu VLCC thường có thể vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi chuyến, tương đương 318 triệu lít. Loại tàu này chủ yếu phục vụ hoạt động vận chuyển dầu từ những khu vực khai thác lớn đến các trung tâm lọc hóa dầu trên thế giới.

MANG TÊN VIỆT NAM NHƯNG DO DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC QUẢN LÝ﻿

Mặc dù mang tên Việt Nam, VIETNAM PROSPERITY hiện đăng ký dưới cờ Liberia, với cảng đăng ký là Monrovia, thủ đô của quốc gia Tây Phi này.

Theo VesselFinder, tàu từng mang tên CRUDE SKY vào năm 2015, sau đó đổi thành ALICE năm 2016, FRONT CLYDE vào tháng 1/2024, trước khi chính thức mang tên VIETNAM PROSPERITY từ tháng 2/2026.

Việc đổi tên diễn ra trong bối cảnh Sinokor liên tục mua lại các tàu chở dầu thô siêu lớn trên thị trường quốc tế.

Theo tạp chí hàng hải Riviera Maritime Media, ngày 12/2/2026, Sinokor đã bắt đầu tiếp nhận những tàu VLCC đầu tiên trong đợt mua tàu cũ quy mô lớn. Một số tàu được chuyển sang các pháp nhân có liên quan và đổi tên theo một quy luật khá đặc biệt: tên thành phố kết hợp với từ "Energy", hoặc tên quốc gia kết hợp với từ "Prosperity".

Ngoài VIETNAM PROSPERITY, đội tàu do Sinokor quản lý còn xuất hiện những cái tên như MALAYSIA PROSPERITY, SINGAPORE PROSPERITY và ALGERIA PROSPERITY. Đây đều là những tàu VLCC có trọng tải khoảng 297.000–318.000 tấn.

Tham vọng mở rộng đội tàu của Sinokor còn được thể hiện qua các thương vụ mua bán tàu dầu trong năm 2026. Theo Riviera Maritime Media, đến tháng 7, đã có 64 tàu VLCC đóng trong giai đoạn 2006–2021 gia nhập đội tàu do Sinokor quản lý kể từ đầu năm.

Xuất hiện siêu tàu mang tên "Việt Nam Thịnh Vượng" dài hơn 3 sân bóng đá, cao bằng tòa nhà 20 tầng, sức chở gần 300.000 tấn: Ai đứng sau?- Ảnh 2.

Riêng VIETNAM PROSPERITY, dữ liệu hành trình hàng hải ghi nhận con tàu từng cập các cảng Corpus Christi và Galveston tại Mỹ trong tháng 8/2026, sau đó đến khu vực Rotterdam, Hà Lan vào tháng 9.

Đầu tháng 11/2026, tàu tiếp tục xuất hiện tại cảng Mundra, Ấn Độ. Dữ liệu AIS ngày 6/11 ghi nhận tàu di chuyển trên biển Ả Rập, với điểm đến được khai báo là cảng Fujairah thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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