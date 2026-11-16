QNAP World Tour 2026: Giải pháp an ninh hạ tầng dữ liệu và giám sát thông minh

Giám sát video và an toàn NAS: Trọng tâm của hạ tầng CNTT hiện đại

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, dữ liệu video giám sát không còn đơn thuần là công cụ quản lý an ninh thụ động mà đã trở thành tài sản chiến lược hỗ trợ tối ưu vận hành doanh nghiệp. Nhằm giải quyết triệt để nhu cầu quản trị và lưu trữ tập trung khối lượng dữ liệu khổng lồ này, QNAP đã mang đến sự kiện hệ sinh thái giám sát thông minh QVR chạy trên nền tảng lưu trữ NAS tiên tiến.

Hệ sinh thái QNAP được nhiều doanh nghiệp đánh giá là cánh tay phải đắc lực đảm bảo năng lực vận hành doanh nghiệp

Không dừng lại ở khả năng lưu trữ mở rộng và quản lý dữ liệu tập trung, QNAP đặc biệt nhấn mạnh yếu tố an ninh mạng và bảo mật cho chính hệ thống NAS. Khi dữ liệu hình ảnh mang lại giá trị cao cho quá trình ra quyết định kinh doanh, việc bảo vệ hạ tầng lưu trữ trước các nguy cơ truy cập trái phép, rủi ro mất mát dữ liệu hay tấn công mạng trở thành yêu cầu sống còn của mọi tổ chức.

QNAP World Tour mang chuỗi công nghệ đột phá giới thiệu cùng doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh giải pháp giám sát video, chương trình còn giới thiệu chuỗi công nghệ đột phá phục vụ hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) doanh nghiệp: bảo vệ và sao lưu dữ liệu, giải pháp High Availability (HA) và khôi phục sau thảm họa (Disaster Recovery). Những nội dung này phản ánh các nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong việc bảo vệ dữ liệu, duy trì hoạt động liên tục và nâng cao khả năng quản lý hạ tầng CNTT.

Kết nối hệ sinh thái công nghệ cùng các đối tác

Một trong những điểm nhấn tạo nên thành công của QNAP World Tour 2026 tại Việt Nam chính là sự quy tụ của dàn đối tác chiến lược thế giới bao gồm Seagate, Samsung SaMT, Network Optix và VCA Technology. Sự tham gia của các thương hiệu góp phần thể hiện vai trò của hệ sinh thái đối tác trong việc kết hợp công nghệ lưu trữ, phần cứng và phần mềm. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm các phương án tiếp cận linh hoạt, giải quyết triệt để các bài toán thực tế trong việc xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưu trữ và quản lý giám sát.

Giải pháp giám sát an ninh (Surveillance) của QNAP biến thiết bị NAS thành một hệ thống quản lý video (VMS) và đầu ghi hình mạng (NVR) chuyên nghiệp

Tại sự kiện, khách tham dự có thể trao đổi trực tiếp với đại diện QNAP và các đối tác để được tư vấn giải pháp phù hợp cho từng mô hình doanh nghiệp.

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên số

Chia sẻ tại sự kiện, ông Cedric Wong - Giám đốc điều hành của QNAP cho biết: "Chúng tôi xem QNAP World Tour là dịp để gặp gỡ khách hàng, lắng nghe những thách thức họ đang đối mặt và cùng trao đổi về cách công nghệ có thể đáp ứng các nhu cầu đó. Tại Việt Nam, QNAP mong muốn chia sẻ thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực NAS, đặc biệt là cách phát triển các giải pháp lưu trữ song song với việc tăng cường bảo vệ dữ liệu và an ninh hệ thống."

Ông cho biết thêm: "Thời gian tới, QNAP sẽ liên tục cải tiến giải pháp, mở rộng hợp tác chiến lược nhằm mang đến những lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp Việt trên hành trình hiện đại hóa CNTT."

QNAP World Tour 2026 mang đến nhiều lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp Việt

Thông qua QNAP World Tour 2026, QNAP tiếp tục khẳng định định hướng phát triển các giải pháp NAS không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trữ mà còn hướng đến bảo vệ dữ liệu, tăng cường an ninh hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hạ tầng CNTT linh hoạt, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Thông tin về QNAP

QNAP là nhà cung cấp giải pháp công nghệ toàn diện với thế mạnh về lưu trữ, hạ tầng mạng và giám sát video thông minh. Tận dụng năng lực làm chủ phần mềm và sản xuất phần cứng, QNAP tích hợp công nghệ đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình làm việc, tăng cường an toàn dữ liệu và đảm bảo hoạt động liên tục trong môi trường số.