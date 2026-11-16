Lộ diện “con gà đẻ trứng vàng” của Gemadept (GMD), đóng góp gần 40% lợi nhuận trước thuế

Theo báo cáo cập nhật mới nhất của Công ty TNHH Chứng khoán ABC (ACBS), CTCP Gemadept (HoSE: GMD) ghi nhận doanh thu quý III/2026 đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 586 tỷ đồng, tăng 36%. Đây cũng là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp.

Động lực tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc hợp nhất mảng vận tải biển sau khi Gemadept hoàn tất tái cơ cấu với CJ Logistics vào ngày 30/6/2026. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của GMD tại mảng vận tải biển được nâng lên 100%, giúp doanh nghiệp bắt đầu hợp nhất toàn bộ kết quả kinh doanh từ quý III.

Nhờ vậy, doanh thu mảng logistics tăng 346% so với cùng kỳ, đạt 820 tỷ đồng, chiếm 37% tổng doanh thu hợp nhất, thay vì mức 12-13% trước đây.

Trong khi đó, doanh thu khai thác cảng đạt 1.390 tỷ đồng, chỉ tăng 1,2%. Đáng chú ý, sản lượng container tại cảng Nam Đình Vũ giảm 7%, xuống còn 335.000 TEUs do áp lực cạnh tranh và việc hãng tàu MSC điều chỉnh sản lượng phân bổ.

Việc mở rộng quy mô doanh thu cũng kéo theo áp lực lên biên lợi nhuận. Quý III/2026, biên lợi nhuận gộp của GMD giảm còn 31,8%, so với mức 42,7% cùng kỳ. Chi phí thuê ngoài tăng 83%, lên 1.207 tỷ đồng, trong khi chi phí nguyên vật liệu tăng 145%, lên 222 tỷ đồng, một phần do giá nhiên liệu tăng.

Đáng chú ý, nếu loại trừ lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết và thu nhập tài chính thuần, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi chỉ đạt 316 tỷ đồng, giảm khoảng 9% dù doanh thu tăng hơn 40%.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực, Gemalink tiếp tục trở thành điểm sáng trong bức tranh lợi nhuận của Gemadept.

Quý III/2026, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 349 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ, tương đương 49% lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp.

Riêng cảng nước sâu Gemalink đóng góp khoảng 281 tỷ đồng, tăng 35%. Sản lượng container thông qua cảng đạt kỷ lục 620.000 TEUs, tăng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh sản lượng tăng trưởng tích cực, Gemalink còn được hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá cước bốc dỡ container tăng 10% kể từ tháng 2/2026.

Gemadept được dự báo lãi ròng lập kỷ lục, đạt 3.177 tỷ đồng trong năm 2026. Nguồn: ACBS

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Gemalink đóng góp khoảng 814 tỷ đồng lợi nhuận cho GMD, tăng 54% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của cảng nước sâu trong cơ cấu lợi nhuận của Gemadept.

Triển vọng của Gemalink còn được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng thương mại quốc tế. Theo ACBS, WTO nâng dự báo tăng trưởng khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, từ mức 1,9% trước đó; năm 2027 dự kiến đạt 4,1%.

Tại Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2026 lần đầu vượt 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Riêng nhập khẩu tăng 37,4%, đạt 511,3 tỷ USD. ACBS kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu gia tăng sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất, xuất khẩu và hỗ trợ sản lượng container tại các cảng nước sâu.

Dù vậy, dư địa tăng trưởng sản lượng của Gemalink trong ngắn hạn tương đối hạn chế do cảng đang khai thác vượt công suất thiết kế. Giai đoạn 2 với công suất bổ sung 1,5 triệu TEUs, khởi công tháng 4/2026, dự kiến vận hành từ cuối năm 2027.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Gemadept đạt doanh thu 5.424 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 68%, hoàn thành 106% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.524 tỷ đồng, tăng 61%.

Đáng chú ý, ngay cả khi loại trừ khoản lãi thoái vốn, lợi nhuận trước thuế 9 tháng vẫn đạt khoảng 2.369 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2026, ACBS dự phóng doanh thu GMD đạt 7.725 tỷ đồng, tăng 30%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 3.177 tỷ đồng, tăng 43%.

Sang năm 2027, doanh thu dự kiến tăng 10%, lên 8.548 tỷ đồng nhờ sản lượng thông qua cảng gia tăng và công suất mới. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế có thể giảm 15,5%, còn 2.683 tỷ đồng do không còn khoản lợi nhuận đột biến trong năm 2026.

Về định giá, ACBS đưa ra giá mục tiêu cuối năm 2027 đối với cổ phiếu GMD ở mức 58.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 5,5% so với mức giá tham chiếu 55.000 đồng tại thời điểm báo cáo. Cộng thêm tỷ suất cổ tức kỳ vọng 3,6%, tổng tỷ suất sinh lợi dự kiến đạt 9,1%.

Với dư địa tăng giá chưa thực sự hấp dẫn, ACBS duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu GMD.