Bắt chủ tịch HĐQT công ty xây dựng Nguyễn Phi Thanh SN 1973

Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 16/11/2026 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phi Thanh (sinh năm 1973, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây dựng 5-3, về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Phi Thanh - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Phi Thanh - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Thông tin trên báo Hà Tĩnh cho hay, theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP Cơ giới và Xây dựng 5-3 được cấp phép khai thác đất san lấp tại mỏ đồi Lâm Sơn (xã Toàn Lưu), tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tổ chức khai thác khi chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định trong giấy phép.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Phi Thanh trực tiếp tổ chức, chỉ đạo khai thác, bán đất cho nhiều đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đất đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu - Ảnh: Công an Hà Tĩnh Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường tại mỏ đất đồi Lâm Sơn, xã Toàn Lưu - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Mặc dù doanh nghiệp đã 2 lần bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và được yêu cầu không khai thác khi chưa hoàn thành các thủ tục liên quan, nhưng Nguyễn Phi Thanh vẫn tiếp tục chỉ đạo khai thác trái phép.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định khối lượng khoáng sản khai thác trái phép là 638.000 m³, trị giá hơn 29,5 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.