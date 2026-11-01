Nhà đất khó bán, 14 công ty BĐS vẫn có hơn 221.000 tỷ đồng tiền khách trả trước: Tập đoàn tỷ phú Phạm Nhật Vượng chiếm quá nửa

Theo báo cáo cập nhật ngành bất động sản nhà ở quý III/2026 của Chứng khoán Kỹ thương (TCBS), 14 công ty bất động sản niêm yết trong danh sách theo dõi ghi nhận tổng cộng 221.298 tỷ đồng tiền người mua trả trước tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tăng gần 59.000 tỷ đồng, tương đương 36% so với đầu năm.

Con số này đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhà ở chịu nhiều sức ép. Tại Hà Nội, lượng căn hộ bán được trong quý III chỉ đạt hơn 3.900 căn, thấp nhất kể từ quý I/2024. Trong khi đó, lãi suất vay mua nhà cố định 12–24 tháng tại 11 ngân hàng thương mại bình quân 10,9%/năm vào tháng 8/2026, còn lãi suất sau ưu đãi phổ biến ở mức 13–15%/năm.

Khoản người mua trả tiền trước là số tiền khách hàng đã thanh toán theo tiến độ nhưng bất động sản chưa được bàn giao hoặc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Đây là nguồn vốn quan trọng giúp các công ty địa ốc triển khai dự án, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng trong bối cảnh lãi suất cao.

Vinhomes chiếm hơn một nửa, nhiều dự án vẫn hút tiền khách hàng

Dẫn đầu danh sách là Vinhomes (VHM), công ty bất động sản thuộc hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với 127.273 tỷ đồng tiền người mua trả trước. Con số này tăng hơn 33.000 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 57,5% tổng số của 14 công ty.

Trong 9 tháng đầu năm, Vinhomes ghi nhận giá trị hợp đồng ký mới đạt 219.600 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và vượt doanh số cả năm 2025. Tuy nhiên, khoảng 61% đến từ hoạt động bán buôn cho các nhà phát triển thứ cấp, thay vì bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân.

Ngoài Vinhomes, Real Tech (KSF) và Novaland (NVL) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba về số dư tiền người mua trả trước. Tính chung 13 công ty ngoài Vinhomes, khoản này đạt 94.024 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm.

Đáng chú ý, An Gia (AGG) ghi nhận tiền người mua trả trước tăng gần 32 lần, lên 3.624 tỷ đồng. Theo TCBS, mức tăng chủ yếu liên quan đến việc công ty nâng sở hữu tại chủ đầu tư dự án The Gió Riverside lên gần 100% và bắt đầu hợp nhất dự án vào báo cáo tài chính.

Trong khi đó, Phát Đạt (PDR) ghi nhận khoản tiền trả trước tăng hơn 24 lần, chủ yếu nhờ dự án The EverRich 2 tại TP.HCM. Bluemarq Group (DXG, tên cũ là Tập đoàn Đất Xanh) cũng có hơn 9.000 tỷ đồng tiền khách hàng trả trước, với động lực chính từ The Privé, nơi 1.025 căn hộ giai đoạn đầu đã được đặt mua toàn bộ theo báo cáo.

Khang Điền (KDH) cũng ghi nhận mức tăng gần ba lần sau khi mở bán phân khu cao tầng dự án Gladia. Ngược lại, TCH, DIG, HDC và CEO có số dư giảm, chủ yếu do bước vào giai đoạn bàn giao và chuyển khoản tiền khách đã nộp trước sang doanh thu.

Hơn 415.000 tỷ đồng dư nợ vay, công ty nào đang chịu áp lực lớn nhất?

Bên cạnh nguồn tiền từ khách hàng, vay ngân hàng và các khoản vay tài chính vẫn đóng vai trò quan trọng đối với các chủ đầu tư. Cuối quý III, tổng dư nợ vay của 14 công ty đạt 415.166 tỷ đồng, trong đó riêng Vinhomes chiếm 240.622 tỷ đồng, tăng 64% so với đầu năm.

Tuy nhiên, xét theo tỷ lệ vay trên vốn chủ sở hữu, KSF mới là công ty đứng đầu với 155%, tiếp đến là Văn Phú (VPI) với 142%. Taseco Land, Novaland và Phát Đạt cũng có dư nợ vay lớn hơn vốn chủ sở hữu.

Về tốc độ tăng dư nợ, CEO nổi bật nhất khi vay nợ tăng gấp 6,6 lần đầu năm, lên 2.859 tỷ đồng. Phát Đạt cũng nâng dư nợ lên 13.638 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm, chủ yếu phục vụ các thương vụ mua vốn để mở rộng quỹ đất.

Ở chiều ngược lại, Real Tech giảm được hơn 4.600 tỷ đồng dư nợ vay, còn DIG giảm gần 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, TCH là công ty duy nhất trong nhóm không có dư nợ vay tài chính tại thời điểm cuối quý III.

Theo TCBS, trong môi trường lãi suất cao, các công ty thu được nhiều tiền từ khách hàng sẽ có lợi thế về nguồn vốn triển khai dự án. Tuy nhiên, tiền người mua trả trước chưa đồng nghĩa với doanh thu hay lợi nhuận, bởi các công ty thường chỉ ghi nhận doanh thu bán bất động sản khi đủ điều kiện bàn giao.

Tiền khách trả trước tăng mạnh, lợi nhuận vẫn phân hóa

Dù khoản tiền người mua trả trước tăng 36% sau 9 tháng, kết quả kinh doanh của các công ty bất động sản lại cho thấy bức tranh trái ngược.

Theo TCBS, trong quý III/2026, tổng lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của 14 công ty đạt 25.459 tỷ đồng, tăng gần 292% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng Vinhomes đóng góp 23.146 tỷ đồng, chiếm tới 90,9% tổng lợi nhuận.

Đáng chú ý, chỉ 3/14 công ty ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, gồm Vinhomes, Novaland và TCH. Tổng lợi nhuận của 13 công ty ngoài Vinhomes chỉ đạt 2.313 tỷ đồng, gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước.

Theo TCBS, sự chênh lệch này phần lớn đến từ thời điểm bàn giao dự án. Trong khi nhiều công ty đang thu tiền theo tiến độ bán hàng, doanh thu và lợi nhuận chỉ được ghi nhận khi bất động sản đủ điều kiện bàn giao. Đây cũng là lý do khoản tiền khách hàng trả trước tăng mạnh nhưng chưa phản ánh ngay vào kết quả kinh doanh.